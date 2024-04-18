Эстонский ледокол до 2028 года будет работать в водах Канады

Как передала пресс-служба компании, Botnica будет проводить груженые железной рудой суда типа Panamax из порта Милн-Инлет в открытое море. Контракт охватывает период с 2024 по 2028 год и включает в себя ежегодные опционы на фрахт судна минимум на 60 дней в году с сентября по декабрь.

В 2024 году период фрахта начнется в сентябре и продлится не менее 60 дней.

Точное количество дней фрахта будет зависеть от погодных и других условий. Ежедневные ставки фрахта на указанный период будут сопоставимы с прошлогодними.

С мая по июль 2024 года предприятие TS Shipping заключило договор фрахтования с компанией BP Exploration Operating Company Ltd для поддержки операций концерна BP на обычно неконтролируемой платформе Mungo, расположенной в британском секторе Северного моря. Согласно 10-летнему контракту с Департаментом транспорта Эстонии, судно Botnica регулярно оказывает ледокольные услуги в прибрежных водах Эстонии в период с 20 декабря по 20 апреля.

Предприятие Tallinna Sadam владеет одним из крупнейших комплексов грузовых и пассажирских портов на Балтийском море. Помимо пассажирских и грузовых услуг, компания активно занимается судоходством через свои дочерние предприятия - OÜ TS Laevad осуществляет паромное сообщение между материковой частью Эстонии и материковыми островами, а OÜ TS Shipping предоставляет услуги ледокольного и строительного флота с многофункциональным ледоколом Botnica в Эстонии и на шельфовых проектах.

В состав группы Tallinna Sadam также входит AS Green Marine, занимающееся утилизацией отходов.

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