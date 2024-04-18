Третий день масштабных протестов в Тбилиси: участники акции потребовали встречи с премьер-министром

На кадрах, распространенных телеканалом «Мтавари», видно, что полиция насильно сажает в полицейский автомобиль и увозит оппозиционного депутата Алеко Элисашвили.

В МВД заявили о задержании двух человек за административные нарушения. У одного из задержанных, согласно ведомству, было изъято холодное оружие.

Лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе в эфире телекомпании «Формула» назвал это провокацией со стороны властей.

«Они идут на такого типа провокации, чтобы как-то вывести из себя людей, но мы продолжаем мирную борьбу», — сказал он.

Накануне МВД применило перцовый спрей против протестующих у парламента. Причиной применения спецсредств в ведомстве назвали пресечение физического противостояния, заявив, что протестующие бросали в полицейских бутылки и камни.

На кадрах с места событий было видно, что спецназ применяет силу к демонстрантам. Среди пострадавших от действий спецназа были трое журналистов.

В марте прошлого года правящая партия «Грузинская мечта» отозвала законопроект «О прозрачности иностранного влияния» во втором чтении из-за масштабных протестов.

Тогда представители партии заявляли, что вопрос снят с повестки дня, и в их планы не входит повторное рассмотрение законопроекта.

Спустя год его снова внесли в парламент с единственным отличием — термин «агент иностранного влияния» заменили на формулировку «организация, проводящая интересы иностранной силы».

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