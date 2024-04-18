Фото ⟩ В Индонезии из-за извержения вулкана эвакуируют тысячи человек

В среду вулкан извергался четыре раза, но власти объявили четвертый, самый высокий уровень опасности.

Также в четверг утром над вулканом поднялось облако дыма.

Власти города Манадо на острове Сулавеси закрыли на 24 часа ближайший международный аэропорт.

Как сообщили представители властей, из ближайших окрестностей эвакуируют 11 тысяч жителей. Эвакуация также проводится на отдаленном острове Тагуланданг, где проживает 20 000 человек.

Туристов и местных жителей предупредили, что находиться в шестикилометровой закрытой зоне запрещено.

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