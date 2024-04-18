Он отметил, что Нацобъединение высоко ценит Браже как профессионала и "с определенными ожиданиями" смотрит на нее как на будущего министра иностранных дел, но не поддержит ее кандидатуру на голосовании в Сейме.

По словам Дзинтарса, встреча была "конструктивной и уважительной", однако ответы Браже на важные для Нацобъединения вопросы не дали достаточной уверенности, чтобы партия была готова дать ей "кредит доверия" и проголосовать за утверждение на пост министра.

Как отметил лидер Нацобъединения, по вопросам языка СМИ и национальных санкций фракция не получила уверенности в том, что Браже может быть ее союзником в правительстве.

Голосование в Сейме по утверждению Браже на пост министра иностранных дел состоится в пятницу, 19 апреля.

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