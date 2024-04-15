Первый комментарий Байбы Браже после выдвижения ее кандидатуры на пост главы МИД

Приоритетами кандидата на пост министра иностранных дел Байбы Браже будут укрепление безопасности Латвии, повышение конкурентоспособности экономики и защита подданных Латвии, заявила Браже журналистам.
После того как премьер-министр Эвика Силиня объявила о выдвижении Браже на пост министра иностранных дел, дипломат с многолетним опытом заявила, что приоритеты правительства в области иностранных дел и безопасности абсолютно ясны - это укрепление безопасности Латвии, усиление нашей позиции как сильного члена НАТО и всего альянса в целом, рост экономики страны и повышение конкурентоспособности, защита граждан Латвии в мире и развитие конкурентоспособности Европейского союза (ЕС).
Кандидат подчеркнула, что Латвия может делать больше, чтобы предотвратить возрождение военного потенциала России.
Браже поблагодарила премьер-министра Эвику Силиню за доверие, оказанное ей при выдвижении на пост министра иностранных дел, "что является большой ответственностью".
Отвечая на вопрос о своих мотивах стать министром иностранных дел, Браже заявила, что Латвия и евроатлантическое пространство сейчас находятся "на перепутье", когда дипломатической службе приходится делать несколько дел в сфере безопасности и внешней политики. Для дипломата большая честь быть номинированным на этот пост, и "в какой-то мере это было неожиданно", сказала Браже.
Отвечая на вопрос о самых актуальных задачах в качестве министра иностранных дел, Браже назвала работу над предстоящим саммитом НАТО, укрепление безопасности Латвии с присутствием в стране союзных войск и работу над планами обороны.
На уровне ЕС также важно работать над укреплением безопасности, в том числе над европейской стратегией оборонной промышленности, а также над бюджетом ЕС, сказала Браже. В среднесрочной перспективе Латвии следует готовиться к председательству в ЕС в 2028 году.
Необходимо максимально содействовать возвращению граждан в Латвию и проводить правильную политику диаспоры, сказала Браже. В то же время содействие возвращению граждан - это задача не только МИДа, но и всего общества, отметила дипломат.
Развитие экономики Латвии - один из приоритетных вопросов дипломатической службы. Нужно работать над привлечением инвесторов, и хорошим примером является привлечение конкретного инвестора из Нидерландов, сказала кандидат на должность министра иностранных дел.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!