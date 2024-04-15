Первый комментарий Байбы Браже после выдвижения ее кандидатуры на пост главы МИД

После того как премьер-министр Эвика Силиня объявила о выдвижении Браже на пост министра иностранных дел, дипломат с многолетним опытом заявила, что приоритеты правительства в области иностранных дел и безопасности абсолютно ясны - это укрепление безопасности Латвии, усиление нашей позиции как сильного члена НАТО и всего альянса в целом, рост экономики страны и повышение конкурентоспособности, защита граждан Латвии в мире и развитие конкурентоспособности Европейского союза (ЕС).

Кандидат подчеркнула, что Латвия может делать больше, чтобы предотвратить возрождение военного потенциала России.

Браже поблагодарила премьер-министра Эвику Силиню за доверие, оказанное ей при выдвижении на пост министра иностранных дел, "что является большой ответственностью".

Отвечая на вопрос о своих мотивах стать министром иностранных дел, Браже заявила, что Латвия и евроатлантическое пространство сейчас находятся "на перепутье", когда дипломатической службе приходится делать несколько дел в сфере безопасности и внешней политики. Для дипломата большая честь быть номинированным на этот пост, и "в какой-то мере это было неожиданно", сказала Браже.