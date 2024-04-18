ЕСПЧ не принял жалобу Киркорова на отказ во въезде в Литву

Страсбургский суд признал заявление Киркорова "ненадлежащим для принятия к рассмотрению", говорится в распространенном в четверг сообщении суда. "Суд установил, что оценка властей Литвы, основанная на заявлениях и поведении заявителя, не была самовольной или необоснованной", - заявил ЕСПЧ.

В обоснование своего решения ЕСПЧ привел доводы о том, что Киркоров поддерживал агрессивную российскую политику, регулярно выступая в Крыму, а сам исполнитель утверждал, что является "представителем Владимира Путина на сцене".

По мнению ЕСПЧ, запрет на въезд Киркорова в Литву не был несоразмерным, учитывая интересы национального и общественного порядка, а также действия заявителя.

"Власти Литвы установили, что он (Киркоров) был инструментом российской пропаганды в государствах бывшего СССР и поддерживал агрессивную политику России, регулярно выступая с концертами в Крыму", - заявил ЕСПЧ.

Осенью 2021 года Главный административный суд Литвы отклонил жалобу Киркорова на запрет на въезд в Литву, вынеся решение, не подлежащее обжалованию. Суд признал, что действия Киркорова представляют угрозу безопасности Литвы.

Киркоров был включен в "черный список" по требованию МИД.

Глава литовской дипломатии Габриэлюс Ландсбергис заявил, что известный исполнитель своими многочисленными визитами на незаконно аннексированный Крымский полуостров "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и тем самым косвенно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

У Киркорова есть российское и болгарское гражданство.

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