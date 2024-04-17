Певцу Мише Марвину запрещен въезд в Латвию

Министр сообщила, что "на основании части 2 статьи 61 Закона об иммиграции Михайло Михайлович Решетняк включен в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики". Таким образом, ему запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок. LETA отмечает, что решение о включении в список принимает министр иностранных дел.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, Mihailo Mihailovičs Rešetņaks tiek iekļauts Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. — Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) April 17, 2024

Известно, что 20 апреля в клубе First был запланирован концерт артиста. На данный момент на сайте продажи билетов Biļešu Serviss сообщается, что "мероприятие приостановлено".

Ранее на запланированный концерт обратила внимание латвийский общественный деятель и журналист Владислава Романова: в начале войны украинский артист Миша Марвин выразил поддержку Украине, но позднее он перебрался в Россию, удалил ранние публикации и стал сотрудничать с лейблом Black Star, артисты которого частично или полностью поддерживают российскую агрессию, а также с другими с исполнителями, которые восхваляют кремлевский режим.

🤡 Dažiem klauniem ir piemirsies, ka karš nav beidzies! Vēstule Rīgas domei, @Arlietas un @Valsts_drosiba ir uzrakstīta. Palīdzi izplatīt, tagojot attiecīgas iestādes. Riebjas, ka Krievija ir atvilkusies uz Ukrainu. Riebjas, ka Krievija tiek mīļi uzņēmta Latvijā! pic.twitter.com/pZE5yDCqsj — Vladislava Romanova (@vladaknows) April 16, 2024

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