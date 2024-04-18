ПАСЕ отказалась признать Путина легитимным президентом РФ

Резолюция была приняты 17 апреля, однако текст документа был опубликован на сайте ПАСЕ 18 апреля.

В документе говорится, что российское государство "преследовало и в конечном итоге убило" Навального за то, что он был против режима Путина.

ПАСЕ подчеркивает, что с момента прихода к власти Владимир Путин создал режим, направленный на подавление демократии и переписывание существующего порядка в Европе и мире, сложившегося после распада Советского Союза.

В резолюции говорится, что режим Путина несет ответственность за оккупацию Приднестровья, вторжение в Грузию в 2008 году, войну в Украине с 2014 года, незаконную аннексию и оккупацию территорий, уничтожение свободы слова в РФ, дезинформационную войну по всему миру, политические преследования и убийства оппонентов в России и за ее пределами, а также за создание законодательной системы, карающей за политические взгляды.

ПАСЕ заявляет, что режим Путина придерживается неоимпериалистической идеологии "Русского мира", которую Кремль превратил в инструмент разжигания войны.