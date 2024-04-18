ПАСЕ отказалась признать Путина легитимным президентом РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, связанную со смертью российского оппозиционера Алексея Навального в колонии в феврале этого года. В резолюции Владимир Путин назван диктатором, а патриарх Русской православной церкви Кирилл - его соратником.
Резолюция была приняты 17 апреля, однако текст документа был опубликован на сайте ПАСЕ 18 апреля.
В документе говорится, что российское государство "преследовало и в конечном итоге убило" Навального за то, что он был против режима Путина.
ПАСЕ подчеркивает, что с момента прихода к власти Владимир Путин создал режим, направленный на подавление демократии и переписывание существующего порядка в Европе и мире, сложившегося после распада Советского Союза.
В резолюции говорится, что режим Путина несет ответственность за оккупацию Приднестровья, вторжение в Грузию в 2008 году, войну в Украине с 2014 года, незаконную аннексию и оккупацию территорий, уничтожение свободы слова в РФ, дезинформационную войну по всему миру, политические преследования и убийства оппонентов в России и за ее пределами, а также за создание законодательной системы, карающей за политические взгляды.
ПАСЕ заявляет, что режим Путина придерживается неоимпериалистической идеологии "Русского мира", которую Кремль превратил в инструмент разжигания войны.
Эта идеология используется для уничтожения остатков демократии, милитаризации российского общества и оправдания внешней агрессии с целью расширения границ РФ, чтобы включить в нее все территории, когда-то находившиеся под властью России, включая Украину.
В резолюции также описываются обстоятельства смерти Навального и указывается на длительное нежелание властей передать останки политика его родственникам. ПАСЕ считает, что российские власти несут полную ответственность за убийство Алексея Навального, поскольку он подвергся пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. "Навальный стал еще одним критиком Владимира Путина, погибшим от рук репрессивного аппарата России".
ПАСЕ также критикует Патриарха Кирилла и называет Русскую Православную Церковь "идеологическим продолжением режима Владимира Путина, который замешан в военных преступлениях и преступлениях против человечества, совершаемых во имя России и идеологии "Русского мира"".
В сообщении говорится, что РПЦ и Кирилл защищают идеологию "русского мира", называя войну против Украины "священной войной всех русских" и призывая православных идти на жертвы ради России.
"Ассамблея шокирована таким злонамеренным использованием религии и искажением православных традиций со стороны режима Владимира Путина и его приспешников в Московском Патриархате", - говорится в резолюции.
Парламентская ассамблея отказалась признать Путина легитимным президентом РФ и призывает членов Совета Европы, а также Евросоюза прекратить любые контакты с ним.
Ассамблея также поддерживает предложение вдовы Алексея Навального Юлии Навальной использовать инструменты, разработанные для борьбы с организованной преступностью, для борьбы с "сообщниками преступного режима Владимира Путина".
ПАСЕ также призывает ввести санкции против людей, ответственных за преследование и пытки Навального. Ассамблея опубликовала "Список Навального", в котором собраны имена более 50 человек.
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