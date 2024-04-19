Фото: BBC

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Фото: BBC

Украина не впервые предупреждает, что ее возможное поражение приведет к глобальному конфликту.

В прошлом году президент Владимир Зеленский заявил, что, если Россия выиграет войну, она может вторгнуться в Польшу, что приведет к Третьей мировой войне. Похожие предположения делают представители европейских стран и США.

В Кремле эти заявления считают смехотворными. В марте президент Владимир Путин назвал предположения о том, что Россия может в один прекрасный день напасть на Восточную Европу, «полной чушью».

Три приоритета Украины

Украина в значительной степени зависит от поставок оружия из США и других западных стран. Без них ей крайне трудно продолжать борьбу с Россией, обладающей значительным превосходством в численности населения, и в боеприпасах.

Летом прошлого года украинские пилоты начали учиться пилотировать F-16 Фото: Getty Images

Во вторник в интервью американскому вещателю PBS президент Владимир Зеленский сказал, что без американской помощи шансов на победу у ВСУ нет.