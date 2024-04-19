Силиня: голосование в Сейме показало, какие партии выступают за ценности Латвии

Поддержка убедительного большинства Сейма для утверждения Байбы Браже на посту министра иностранных дел высветила как партии, выступающие за ценности Латвии, так и те партии, которым важнее оставаться при своих политических взглядах и позиционироваться, заявила сегодня после голосования в Сейме премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
За утверждение Браже на посту министра иностранных дел голосовали коалиционные фракции - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а также находящиеся в оппозиции партии "Объединенный список" и "Латвия на первом месте". Против назначения Браже голосовала фракция партии "Стабильности!", а депутаты Национального объединения от голосования воздержались.
"Внешняя политика - это лицо Латвии: любой депутат, который отправляется с визитом за рубеж, словно дипломат, представляющий нашу страну на международном уровне", - заявила Силиня, подчеркнув, что любой депутат может лоббировать интересы латвийской экономики в мире.
Премьер-министр подчеркнула, что у Браже большой опыт в вопросах геополитики и безопасности, поэтому Силиня уверена, что новый министр иностранных дел сможет очень активно работать в этих сферах. Браже будет бойцом, который сформирует коалиции стран по общим интересам и будет представлять Латвию по совести, похвалила избранного министра иностранных дел Силиня.
Говоря об актуальных вопросах внешней политики, премьер подчеркнула, что успехом Латвии следует считать то, что в Евросоюзе началась более активная работа над ограничением торговли с Россией и Беларусью. "Это иногда не так просто - защищать и разъяснять наши интересы и позицию. Думаю, Латвия вместе с остальными странами Балтии и Скандинавии по-прежнему является флагманом, который в настоящее время выступает за безопасность Латвии, Украины и Европы", - подчеркнула премьер-министр, говоря о работе во внешней политике ЕС на международном уровне.
Как сообщалось, Сейм сегодня утвердил в должности министра иностранных дел Байбу Браже, которую выдвинула на этот пост премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
За кандидатуру Браже проголосовали 66 депутатов, против были 11, девять воздержались.
Назначение Браже на этот пост ранее поддержали коалиционные "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а оппозиционные партии "Объединенный список" и "Латвия на первом месте" в целом положительно оценили ее кандидатуру. Национальное объединение ранее заявило, что будет голосовать против утверждения Браже.
Браже является послом по особым поручениям в Министерстве иностранных дел, она занимала различные должности на дипломатической службе, в том числе была послом Латвии в ряде стран и заместителем генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии.
Браже займет пост главы МИД вместо Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), который был вынужден уйти с должности из-за начатого Генеральной прокуратурой расследования спецрейсов во время его пребывания на посту премьер-министра.
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