Силиня: голосование в Сейме показало, какие партии выступают за ценности Латвии

За утверждение Браже на посту министра иностранных дел голосовали коалиционные фракции - "Новое Единство", Союз зеленых и крестьян и "Прогрессивные", а также находящиеся в оппозиции партии "Объединенный список" и "Латвия на первом месте". Против назначения Браже голосовала фракция партии "Стабильности!", а депутаты Национального объединения от голосования воздержались.

"Внешняя политика - это лицо Латвии: любой депутат, который отправляется с визитом за рубеж, словно дипломат, представляющий нашу страну на международном уровне", - заявила Силиня, подчеркнув, что любой депутат может лоббировать интересы латвийской экономики в мире.

Премьер-министр подчеркнула, что у Браже большой опыт в вопросах геополитики и безопасности, поэтому Силиня уверена, что новый министр иностранных дел сможет очень активно работать в этих сферах. Браже будет бойцом, который сформирует коалиции стран по общим интересам и будет представлять Латвию по совести, похвалила избранного министра иностранных дел Силиня.