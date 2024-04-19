Фото ⟩ В РФ начали устанавливать защиту от дронов вокруг нефтезаводов

Российские компании, предоставляющие такую защиту, демонстрируют на своих сайтах огромную металлическую сетку, которая почти полностью закрывает здания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) со всех сторон. Сетка держится на тросах, прикрепленных к металлическим столбам, вбитым в землю.

Фото: metatorg.ru

Радий Хабиров, глава республики Башкортостан на Урале, где базируется "Башнефть", сообщил, что с Минобороны России ведутся переговоры по повышению безопасности на нефтеперерабатывающих заводах.

"Мы обеспечили основные колонны (НПЗ) механическими защитными сетками, и, соответственно, работает система наблюдения", - цитирует Хабирова местное пропагандистское информационное агентство.

России удалось восстановить несколько основных нефтеперерабатывающих заводов, пострадавших от атак украинских беспилотников. Благодаря этому мощность простаивающих российских НПЗ снизилась с почти 14 % в конце марта до примерно 10%.

По данным аналитической компании Kpler, за десять дней по 13 апреля экспорт российского дизельного топлива составил в среднем 0,74 млн баррелей в день, что на 25% ниже среднего показателя за 2019-2023 годы.

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