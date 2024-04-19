Видео ⟩ На автовокзале Огре случился пожар, управляющий зданием это отрицает

В четверг, 18 апреля, на втором этаже автовокзала Огре вспыхнул пожар. На момент прибытия экстренных служб пламя уже охватило площадь 20 квадратных метров, сообщает программа Degpunktā.
Когда загорелась крыша автовокзала, внутри находились всего три человека. Все посетители эвакуировались самостоятельно.
Людям пришлось полагаться только на свое чутье, чтобы понять, что в здании начался пожар - сигнал датчиков дыма не прозвучал.
Причину пожара выяснят в начатом расследовании. По неофициальной информации, в здании кто-то неосторожно обращался с огнем.
Управляющий зданием - акционерное общество CATA - в разговоре с программой опроверг факт пожара.
Пока неизвестно, должен ли нести ответственность за неработающую противопожарную систему арендатор или владелец здания. Пожарные подчеркивают, что в ближайшее время они проведут внеплановую проверку на автовокзале Огре, чтобы выяснить, работает ли система противопожарной защиты.
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