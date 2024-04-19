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ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев

Deutsche Welle
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Палестинская деревня на Западном берегу реки Иордан после нападения еврейских поселенцев (13 апреля 2024 г.)
Палестинская деревня на Западном берегу реки Иордан после нападения еврейских поселенцев (13 апреля 2024 г.) Фото: DW

Евросоюз наложил санкции на четверых еврейских поселенцев и две поселенческие группы за нападения на палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Физлицам запрещен въезд в ЕС, а их активы подлежат замораживанию.

Европейский Союз ввел санкции против четырех "экстремистски настроенных" израильских поселенцев и двух поселенческих организаций за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Эти лица и организации "несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев", объявил ЕС в пятницу, 19 апреля.

Речь идет о "пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения", а также о "нарушении права на собственность, частную и семейную жизнь палестинцев на Западном берегу".

За нападения на палестинцев санкции наложены на "радикальные" группы Lehava и Hilltop Youth, основателей последней Меира Эттингера и Элишу Йеред, а также поселенцев Нерию Бена Пази и Йинона Леви. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а активы подлежат замораживанию.

12 апреля ЕС ввел санкции против вооруженных подразделений радикальных исламских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" за масштабное сексуальное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.

Санкции США на фоне атак на палестинцев

В этот же день санкции на фоне столкновений с палестинцами ввело и министерство финансов США. Под штрафные меры попали две организации, которые, по данным Минфина, оказывали финансовую поддержку двум радикально настроенным израильским поселенцам, уже находящимся в санкционном перечне Вашингтона. "Такие действия подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу", - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

Кроме того, штрафные меры введены в отношении лидера группы Lehava Бен-Циона Гопштейна, которого считают доверенным лицом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Ограничения предусматривают блокировку активов на территории Соединенных Штатов, а также запрет физлицам и юрлицам в США вести дела с фигурантами санкционного реестра.

В результате войны в секторе Газа с октября возросло насилие и на Западном берегу. В частности, в середине апреля там был зверски убит палестинцами 14-летний еврейский пастух Биньямин Ахимеир, что вызвало волну нападений со стороны еврейских поселенцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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