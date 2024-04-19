ЕС впервые ввел санкции против израильских поселенцев

Кроме того, штрафные меры введены в отношении лидера группы Lehava Бен-Циона Гопштейна, которого считают доверенным лицом министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира. Ограничения предусматривают блокировку активов на территории Соединенных Штатов, а также запрет физлицам и юрлицам в США вести дела с фигурантами санкционного реестра.

В результате войны в секторе Газа с октября возросло насилие и на Западном берегу. В частности, в середине апреля там был зверски убит палестинцами 14-летний еврейский пастух Биньямин Ахимеир, что вызвало волну нападений со стороны еврейских поселенцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали около 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть из них позже были отпущены в обмен на освобождение Израилем большого числа палестинцев.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по сектору Газа, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!