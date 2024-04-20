"Неделю сидели в засаде". Буданов рассказал Би-би-си, как сбили российский Ту-22

«Мы должны помнить, что это военная агрессия: Россия напала на Украину. Украина имеет право на самозащиту. А это включает удары по законным военным целям и вне (территории) Украины», — заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Украина- НАТО.

Заседание проходило на уровне министров обороны стран-членов. Инициировал заседание президент Зеленский, попросивший об этом после последних массированных российских обстрелов.

«Путина нужно спустить с неба на землю»

Выступая перед участниками Совета по видеосвязи, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Путина надо спустить с неба на землю».

Он повторил свой тезис о том, что «сделать украинское небо безопасным» — это вполне реальная задача. Об этом украинский президент говорит почти в каждом своем выступлении после того, как Израилю и союзникам удалось уничтожить 99% из трех сотен ракет и дронов, которыми Иран атаковал Израиль.

«Это полностью зависит от вашего выбора. Это выбор, действительно ли жизнь повсюду одинаково ценна. Это выбор, одинаково ли вы относитесь ко всем партнерам. Выбор, действительно ли мы союзники», — заявил Владимир Зеленский.

По завершении заседания глава НАТО заявил, что «помощь уже в пути» и что уже скоро появятся новости о предоставлении Украине новых систем ПВО и другого оружия для противодействия российской агрессии.

"Контекст" Фото: BBC

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Оранжевая черта Фото: BBC