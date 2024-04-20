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Фото ⟩ Почему королева Летиция на торжественном приеме не вставала со стула?

Egoiste
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Королева Летиция сидит во время торжественного приема
Королева Летиция сидит во время торжественного приема Фото: AFP/SCANPIX

Почему королева Испании Летиция, посещая королевскую семью Нидерландов, встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!

51-летняя королева Испании была единственной королевской персоной, сидевшей во время встречи.

Сообщается, что королева Летиция страдает от проблем с стопами, и ее стул, возможно, было самым удобным способом побыть на банкеты. Проблемы королевы со стопами подтверждает и сделанный ей выбор обуви - она была в туфлях на низком каблуке, а не на высоком!

Фото: AFP/SCANPIX
Фото: AFP/SCANPIX
Фото: AFP/SCANPIX

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