Фото ⟩ Почему королева Летиция на торжественном приеме не вставала со стула?

Почему королева Испании Летиция, посещая королевскую семью Нидерландов, встречала гостей на приеме, сидя в кресле? Оказывается, у королевы была веская причина!
51-летняя королева Испании была единственной королевской персоной, сидевшей во время встречи.
Сообщается, что королева Летиция страдает от проблем с стопами, и ее стул, возможно, было самым удобным способом побыть на банкеты. Проблемы королевы со стопами подтверждает и сделанный ей выбор обуви - она была в туфлях на низком каблуке, а не на высоком!
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