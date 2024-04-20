Фото ⟩ Почему королева Летиция на торжественном приеме не вставала со стула?

Сообщается, что королева Летиция страдает от проблем с стопами, и ее стул, возможно, было самым удобным способом побыть на банкеты. Проблемы королевы со стопами подтверждает и сделанный ей выбор обуви - она была в туфлях на низком каблуке, а не на высоком!