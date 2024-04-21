"За Россию, против войны". Как меняется российская оппозиция

Между тем ставку на патриотическую идею, суть которой можно сформулировать так - "за Россию, но против войны", сделали желающие побороться за пост президента РФ в марте 2024 года Борис Надеждин , Екатерина Дунцова и Владислав Даванков, решившие сыграть на настроениях оставшихся в стране россиян, выступающих против войны и действующей власти.

"Я русский патриот, я хочу, чтобы Россия была великой, но при этом мирной и свободной", - говорил в интервью DW Борис Надеждин еще до отказа ему в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ. Екатерина Дунцова уже после подведения итогов президентских выборов, до участия в которых в качестве кандидата ее так и не допустили, написала: "Прежде всего, мы должны понять, что мы не враги для своей страны, и хотим для нее только лучшего". А "антивоенный кандидат" в президенты от "Новых людей" Владислав Даванков , в своей избирательной программе указал: "За мир и переговоры на наших условиях". "Но очень важно, чтобы эти переговоры вели к тому, чтобы наша Россия была независимой и сильной", - пояснил он свою позицию на пресс-конференции перед днем голосования.