Лавров - первый российский политик, громко назвавший город возможной целью армии России в Украине.

Лавров в интервью указал, что второй по величине город Украины "играет большую роль" в плане российского диктатора и военного преступника Владимира Путина создать демилитаризованную "санитарную зону" для защиты российско-украинских приграничных регионов от ударов со стороны Украины.

Россия в течение последней недели усилила атаки на Харьков, нанося удары ракетами, управляемыми бомбами и беспилотниками. По мнению чиновников, это попытка отключить город от поставок поддержки и вынудить власти эвакуировать мирных жителей.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в 2024 году украинскому новостному агентству "Укринформ" заявил, что информацию о планах России атаковать Харьков игнорировать нельзя, и украинская армия готовится к возможной атаке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!