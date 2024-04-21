Оранжевое предупреждение: в понедельник ожидаются сильные снегопады

Новая рабочая неделя в Латвии начнется с очень сильного снегопада, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо затянется облаками, и только в первой половине ночи в западной части Курземе еще будет ясно. Дождь и мокрый снег ожидаются на большей части территории, в основном в центральных и восточных районах.
Будет преобладать слабый или умеренный северный ветер, во второй половине ночи в прибрежных районах умеренный или умеренно сильный северный ветер порывами до 15-17 метров в секунду. Воздух остынет до 0...+4 градусов.
В Риге ночь будет облачной, во второй половине ночи ожидается дождь. Будет дуть умеренный или умеренно сильный северный ветер, порывистый во второй половине ночи. Температура воздуха ожидается около +2...+4 градусов.
С утра понедельника, 22 апреля, с приближением активного циклона с юго-востока, погода местами станет еще опаснее: в западных и центральных районах страны пройдет сильный снег, местами образуется снежный покров высотой от 5 до 8 сантиметров.
Вечером в понедельник при понижении температуры ожидается легкий мороз и очень сильный снег. Желтое предупреждение сменится оранжевым. В западных и центральных районах страны снежный покров может достигнуть 10 сантиметров. На дорогах образуется гололедица.
В течение дня во вторник ветер постепенно утихнет, осадков станет меньше. Погода будет прохладной, поскольку температура воздуха как в темное, так и в светлое время суток на большей части страны будет в пределах 0...+5 градусов.
В середине недели местами выглянет солнце. В среду значительных осадков не ожидается, но вечером в Латвию с юга дойдет новая зона осадков, которая принесет дожди по всей стране, под воздействием которых снежный покров быстро растает.
В четверг ветер снова усилится, но ближе к вечеру дождь и порывы ветра постепенно прекратятся. Ночь на среду будет холодной, воздух местами остынет до -5 градусов, но в течение дня постепенно начнет поступать более теплая воздушная масса, и температура воздуха в середине недели будет в основном в пределах +3...+8 градусов.
В конце недели атмосферное давление постепенно повысится, погодные условия станут более благоприятными – осадков будет меньше, ветер ослабнет. Температура воздуха станет выше как ночью, так и днем – в выходные столбик термометра местами может подняться выше отметки +15 градусов.
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