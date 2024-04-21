Оранжевое предупреждение: в понедельник ожидаются сильные снегопады

В течение дня во вторник ветер постепенно утихнет, осадков станет меньше. Погода будет прохладной, поскольку температура воздуха как в темное, так и в светлое время суток на большей части страны будет в пределах 0...+5 градусов.

В середине недели местами выглянет солнце. В среду значительных осадков не ожидается, но вечером в Латвию с юга дойдет новая зона осадков, которая принесет дожди по всей стране, под воздействием которых снежный покров быстро растает.

В четверг ветер снова усилится, но ближе к вечеру дождь и порывы ветра постепенно прекратятся. Ночь на среду будет холодной, воздух местами остынет до -5 градусов, но в течение дня постепенно начнет поступать более теплая воздушная масса, и температура воздуха в середине недели будет в основном в пределах +3...+8 градусов.

В конце недели атмосферное давление постепенно повысится, погодные условия станут более благоприятными – осадков будет меньше, ветер ослабнет. Температура воздуха станет выше как ночью, так и днем – в выходные столбик термометра местами может подняться выше отметки +15 градусов.

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