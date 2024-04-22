Мнение ⟩ Три сценария будущего России: уничтожить, изолировать, трансформировать

Также мой личный опыт показал, что в России очень не любят, когда в Европе смакуют проблемы российской жизни. Под лозунгом: "Вы живете в г...е!" в социальных сетях зарубежные блогеры часто показывают убогую жизнь в России с разбитыми дорогами и ветхими домами. Ответная реакция россиян: "Да, мы живем в г...е! Но это наше г...о! И к нам со своими советами не лезьте!". Поэтому российской аудитории нужно не их собственное дерьмо показывать, а предлагать много сюжетов об успехах Европы/Запада и преимуществах европейского образа жизни. Пусть сами сравнивают.

Нужна критика режима Путина, но именно на уровне серьезной аналитики, а не в форме оскорблений. Нужны честные новости о войне в Украине. И нужно много рассказов, какой должна быть Россия будущего. Нужны идеи, которые способны консолидировать россиян и пробудить в них желание к переменам. Например, идея о переходе от президентской к парламентской республике, чтобы снять с России проклятие "вождизма", когда каждый обитатель Кремля рано или поздно превращается в тирана.

Русские всю свою историю боролись не за свободное государство, а за свободу от государства. А государство олицетворял царь/император/партийный вождь/президент, которые присваивали государство. Парламентская Россия поможет вернуть украденное государство народу.

Но помимо высокой политики нужно предлагать россиянам и рецепты простого человеческого счастья. Специально для статьи я провел фокус-группу и спросил 30 человек, живущих в России, что им нужно для счастья? На первом месте оказалось здоровье, 90% ответов; на втором месте - мир и стабильность, 60% ответов. Один ответивший сказал, что уже счастлив. Вот это и есть ориентиры для стратегии Европы в отношении России: принести в Россию мир, качественную западную медицину и сделать всех счастливыми, как в Финляндии. Люди должны поверить, что и без Путина счастье возможно.

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