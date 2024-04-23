Танцоры из Латвии завоевали шанс показать себя на мировой арене. Но есть нюанс

На прошлой неделе в социальных сетях сразу две латвийские танцевальные группы - House of Berries и MADNESS Dance Team - объявили о том, что они попали в финал конкурса World of Dance, который пройдет с 27 июля по 1 августа 2024 года в Лос-Анджелесе.

World of Dance - это крупнейшее танцевальное состязание в мире, которое привлекает звезд YouTube, икон индустрии и 100 000+ фанатов на мероприятия в более чем 25 странах, говорится на сайте конкурса. Приз, который могут получить победители - 5000 долларов и титул World of Dance Champion.

"Это самые большие соревнования в мире, участие в них даст нам возможность выйти на новый уровень и представить себя и Латвию на мировой арене", - говорит Алина Михайлова, хореограф команды House of Berries.