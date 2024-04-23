Танцоры из Латвии завоевали шанс показать себя на мировой арене. Но есть нюанс

На прошлой неделе сразу две латвийские танцевальные команды сообщили, что приглашены в финал масштабных соревнований World of Dance в США. Радостное событие омрачено тем, что танцорам не хватает средств на поездку и участие.
На прошлой неделе в социальных сетях сразу две латвийские танцевальные группы - House of Berries и MADNESS Dance Team - объявили о том, что они попали в финал конкурса World of Dance, который пройдет с 27 июля по 1 августа 2024 года в Лос-Анджелесе.
World of Dance - это крупнейшее танцевальное состязание в мире, которое привлекает звезд YouTube, икон индустрии и 100 000+ фанатов на мероприятия в более чем 25 странах, говорится на сайте конкурса. Приз, который могут получить победители - 5000 долларов и титул World of Dance Champion.
"Это самые большие соревнования в мире, участие в них даст нам возможность выйти на новый уровень и представить себя и Латвию на мировой арене", - говорит Алина Михайлова, хореограф команды House of Berries.
Она рассказала, что отбор в финал проходил в Латвии и возможность участвовать в нем получили команды, занявшие призовые места или набравшие от 80 баллов и выше от членов жюри.
Несмотря на всю масштабность конкурса, группам не хватает средств на участие и поездку: необходимая каждой команде сумма выше призовых - 25 тысяч евро.
"Это авиабилеты туда-обратно на 12 человек, взнос за участие (примерно 2500 евро), виза, страховка для всех и жилье", - говорит Михайлова.
Обе команды просят о помощи в воплощении их мечты в жизнь, все подробности - в Instagram-аккаунтах обеих команд.
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