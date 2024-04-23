​На Рождество 2019 года латвийский шеф-повар и отец-одиночка Дидзис Пирагс выиграл миллион фунтов стерлингов в Британской национальной лотерее. Он купил дом своей мечты и сменил работу, чтобы проводить больше времени со своим сыном Оливером. Сейчас Дидзис живет с сыном в другой стране и снова работает шеф-поваром.

Мы оба очень скучаем по Англии. Если моя родина - Латвия, то родина Оливера - Англия, где он родился и вырос. Первая школа, первые друзья… Когда мы были в Англии и должны были лететь домой, у нас у обоих были слезы на глазах. В наших глазах были слезы, когда мы приземлялись в Англии и когда мы улетали. Оливер плакал...