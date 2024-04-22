Нарколог: В отдельных группах общества снижается потребление алкоголя

Хотя общее потребление алкоголя в Латвии по-прежнему остается высоким, есть некоторые группы общества, где роль крепких напитков снижается, свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.
Это утопия - думать, что стаканы со спиртными напитками вдруг исчезнут со столов, однако наблюдается положительная тенденция - все больше людей, особенно среди молодого поколения, своим образом жизни выбирают неупотребление алкоголя, отвечает нарколог, терапевт когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) Илзе Максима.
Неупотребление алкоголя - почти как радикализм
Несмотря на то, что в настоящее время Латвия считается лидером по потреблению алкоголя в мире, на практике видно, что в определенных группах общества снижается роль крепких напитков. Те, кто никогда не превышают допустимую дозу алкоголя - жители с высокими доходами и высшим образованием (43%), люди, ведущие в целом здоровый образ жизни (44%), женщины (46%) и пожилые люди старше 65 лет (47%), свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.
"Со сменой поколений, все более заметна тенденция к росту числа людей, редко употребляющих безалкогольные напитки или не употребляющих их вообще, особенно среди молодежи. Причем делается это не столько из-за ограничений по здоровью и по необходимости, а потому, что эта группа имеет другой взгляд на жизнь, уверенность в себе и смелость быть иными, менять привычное. Однако личный выбор этого меньшинства сравним с радикализмом, поскольку зачастую они вынуждены "идти против течения" и преодолевать привычки и традиции. По этой причине трезвенники иногда пытаются разными способами скрыть и замаскировать это, хотя необходимо обратное - нужна гласность, чтобы отказ от употребления алкоголя стал нормой в обществе. Рада, что это постепенно меняется - и близкие, и знаменитости, и лидеры мнений в социальных сетях начинают говорить об этом более открыто и не скрывать свой выбор, тем самым вдохновляя и других", - говорит нарколог, КПТ-терапевт Илзе Максима.
Действительно ли нужно оправдываться?
"Алкоголю часто приписывают функцию, способствующую социализации, поэтому исторически он был неотъемлемой частью различных праздников и посиделок. Трезвенник нередко может сталкиваться с вопросами о том, не за рулем ли он, не беременна ли, не принимает ли лекарства, и с увещеваниями выпить "за здоровье юбиляра". Однако эта тенденция меняется все отчетливее - люди ценят проведенное вместе время без употребления алкоголя, и неважно, что находится в стакане - пиво, вода или коктейль из березового сока. Кроме того, все больше производителей предлагают безалкогольные версии популярных напитков, практически идентичных по вкусу, но без содержания алкоголя, и являющихся хорошей альтернативой алкогольным напиткам", - добавляет сертифицированный фармацевт Apotheka Алина Флейшмане.
Как признают специалисты, не существует какой-то конкретной формулы снижения социального давления, однако рекомендуется практиковать эту привычку как можно чаще - так окружающие люди станут все чаще воспринимать ее как норму и уделять ей меньше внимания. Также при подготовке к праздникам важно позаботиться о своем праздничном настроении - чем и как освежаться. Это вовсе не значит провести праздники, выпивая только воду, для безалкогольных напитков также можно подобрать эстетичное оформление, чтобы получить удовольствие от процесса - красивые бокалы, безалкогольные коктейли, напитки с разными вкусами и ингредиентами - от кубиков льда до кусочков фруктов, мяты, других трав и даже кусочков ревеня или огурца.
Ошибочно считать, что существует безопасная доза алкоголя
"Вопреки ранее принятому, современные исследования подтверждают, что безопасной дозы алкоголя не существует. Любое количество алкоголя канцерогенно и наносит вред организму, поражая все системы органов вплоть до ядер клеток. При отказе от алкоголя организм защищается от вызванной интоксикацией нагрузки, не наносится вред работе органов, не наносится негативный эффект на клетки и их генетический код. На бытовом уровне организм функционирует более слаженно, каждую минуту дня можно использовать более эффективно, и все ресурсы организма, включая когнитивные, способность к концентрации и память, обмен веществ и циклы сна приходят в норму", - подчеркивает преимущества от снижения потребления алкоголя нарколог Илзе Максима.
Об исследовании
"Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" - это наиболее разнообразное ежегодное измерение самооценки состояния здоровья и тенденций профилактики населения Латвии, которое проводится уже восемь лет. Индекс составлен в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения SKDS. Ежегодно в ходе прямых интервью опрашивается репрезентативное число населения - 1016 человек в возрасте от 18 до 75 лет. Цель исследования - побудить общественность задуматься о состоянии своего здоровья и побудить больше сосредоточиться на здоровом образе жизни. Исследование проводилось в августе 2023 года.
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