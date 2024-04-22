Нарколог: В отдельных группах общества снижается потребление алкоголя

Несмотря на то, что в настоящее время Латвия считается лидером по потреблению алкоголя в мире, на практике видно, что в определенных группах общества снижается роль крепких напитков. Те, кто никогда не превышают допустимую дозу алкоголя - жители с высокими доходами и высшим образованием (43%), люди, ведущие в целом здоровый образ жизни (44%), женщины (46%) и пожилые люди старше 65 лет (47%), свидетельствуют данные восьмого ежегодного исследования Индекса здоровья Mana aptieka & Apotheka.

"Со сменой поколений, все более заметна тенденция к росту числа людей, редко употребляющих безалкогольные напитки или не употребляющих их вообще, особенно среди молодежи. Причем делается это не столько из-за ограничений по здоровью и по необходимости, а потому, что эта группа имеет другой взгляд на жизнь, уверенность в себе и смелость быть иными, менять привычное. Однако личный выбор этого меньшинства сравним с радикализмом, поскольку зачастую они вынуждены "идти против течения" и преодолевать привычки и традиции. По этой причине трезвенники иногда пытаются разными способами скрыть и замаскировать это, хотя необходимо обратное - нужна гласность, чтобы отказ от употребления алкоголя стал нормой в обществе. Рада, что это постепенно меняется - и близкие, и знаменитости, и лидеры мнений в социальных сетях начинают говорить об этом более открыто и не скрывать свой выбор, тем самым вдохновляя и других", - говорит нарколог, КПТ-терапевт Илзе Максима.