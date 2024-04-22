По прогнозам Латвийского центра среды, геологии и метеорологии, сильный снегопад продолжится в понедельник вечером и во вторник ночью, а температура воздуха понизится, поэтому Рижская дума введет так называемые "снежные билеты" и во вторник. В этот день водители смогут бесплатно пользоваться городским общественным транспортом - автобусами, троллейбусами и трамваями.

При понижении температуры на дорогах образуется гололед, толщина снежного покрова может вырасти до десяти сантиметров, видимость ухудшится, что может привести к затруднению движения на столичных улицах. Все муниципальные службы и техника будут задействованы в обслуживании улиц и тротуаров, однако жителям рекомендуется как можно чаще пользоваться общественным транспортом, чтобы облегчить уборку улиц и уменьшить заторы.

Учитывая, что многие автомобили уже оснащены летними шинами, Рижская дума призывает водителей быть особенно осторожными, по возможности работать удаленно, пользоваться общественным транспортом или заранее планировать время и маршрут своего отъезда, принимая во внимание, что в дороге придется провести больше времени, чем обычно.

Действительным документом для проезда в общественном транспорте будет считаться техпаспорт автомобиля.

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