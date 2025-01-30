В Вашингтоне разбился пассажирский самолет, столкнувшись с вертолетом и упав в реку

Аэропорт сообщил, что все вылеты и посадки в аэропорту имени Рейгана были приостановлены.

Компания American Airlines подтвердила, что на борту самолета находилось 64 человека — 60 ​​пассажиров и четыре члена экипажа. На борту вертолета находились трое американских военнослужащих, заявила мэр Вашингтона Мюриэл Боузер, а также анонимный представитель военных агентству Reuters.

Официально Пентагон сообщил, что столкнувшийся с самолетом вертолет вылетел с базы Форт-Бельвуар в штате Вирджиния. По данным военных, вертолет совершали тренировочный полет.

Поисково-спасательные катера на реке Потомак Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали об «ужасной аварии», и поблагодарил спасателей за их «невероятную работу».

«Я слежу за ситуацией и предоставлю больше подробностей по мере их поступления», — говорится в его заявлении. В TruthSocial Трамп написал: «Это плохая ситуация, которую, похоже, следовало предотвратить. НЕ ХОРОШО!!!"

Министр обороны Пит Хегсет и министр транспорта Шон Даффи, недавно занявшие свои посты, заявили, что следят за ситуацией. На вопрос, будут ли изменены маршруты полетов вблизи аэропорта имени Рейгана, Даффи ответил: «Мы примем соответствующие меры, если это необходимо».

Родственники, собравшиеся в аэропорту, рассказали, что не получили от официальных лиц никакой информации об авиакатастрофе, добавив, что больше информации об инциденте они узнали из новостных сообщений, пишет Reuters.

Веб-камера, установленная в Центре Кеннеди в Вашингтоне, зафиксировала взрыв в воздухе над Потомаком около 8:47 вечера — самолет, охваченный пламенем, стремительно падал.

С февраля 2009 года в США не было ни одного крушения пассажирского самолета, но произошла серия инцидентов, близких к катастрофе.

В 1982 году самолет компании Air Florida врезался в мост над рекой Потомак, в результате чего погибли 70 пассажиров и четыре члена экипажа. Выжили только четыре пассажира и один член экипажа.

«Мы сотрудничаем с Национальным советом по безопасности на транспорте в его расследовании и продолжим предоставлять всю возможную информацию», — сказал генеральный директор American Airlines Роберт Айсом в видеообращении.