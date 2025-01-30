В самолете, упавшем в Вашингтоне, находились фигуристы и их тренеры

Изначально портал сообщал о том, что на борту находились чемпионы мира 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, чей сын - Максим Наумов - выступает за сборную США. На прошлом чемпионате США он занял четвертое место.

Позже спортивный агент Ари Закарян подтвердил, что на борту упавшего самолета были представители фигурного катания.

"Пока узнаем, не могу говорить. Известно, что там были свои. Я не хочу называть имя, но наши там были. Скоро все увидите. Сейчас не то время, чтобы об этом говорить. Там были хорошие знакомые", - заявил Закарян.

И, наконец, стало известно, что американский фигурист Джон Маравилла не смог попасть на злополучный рейс.

"Не пустили на рейс. Заберите меня из Канзаса, пожалуйста", – написал он перед отправлением рейса.

После трагедии он сообщил, что на борту находилось несколько фигуристов и тренеров.

"Чувствую себя оцепеневшим, это безумие. К счастью, это был не мой самолет, но я знаю несколько фигуристов, тренеров и семей, которые были в том самолете... Я не хочу называть имен, но в самолете было около 14 фигуристов, не считая их родителей, и несколько тренеров. Такая трагедия", – сказал Маравилла.

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