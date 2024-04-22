СМИ: Кадыров тяжело болен, смена власти может произойти в ближайшее время

Прокремлевский лидер Чечни Рамзан Кадыров тяжело болен, у него некроз клеток поджелудочной железы, и нет надежды на его выздоровление, сообщает издание "Новая Газета Европа".
По информации издания, у Кадыров развился панкреонекроз - заболевание, при котором часть поджелудочной железы отмирает.
"Факт болезни Кадырова официально отрицают, и в первую очередь это делает он сам и люди из его ближнего круга. Однако есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно выраженные изменения в его внешнем виде, поведении и рабочем графике", - отмечает издание.
"Кадыров болен, но перед Кремлем стоит серьезная проблема - как в самом сложном регионе России по возможности безболезненным способом подготовиться к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время", - отмечает "Новая Газета Европа".
Издание сообщает, что некроз клеток поджелудочной железы был диагностирован у Кадырова еще в январе 2019 года.
Тогда Кадыров даже не скрывал, что вынужден уйти в отпуск и какое-то время будет недоступен.
В середине сентября 2023 года в Telegram-каналах (в частности, в оппозиционном чеченском Telegram-канале NIYSO) также появилась информация о плохом состоянии здоровья Кадырова и что он якобы "впал в кому".
Официальные представители Чечни последовательно отрицают слухи о плохом состоянии здоровья Кадыров.
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