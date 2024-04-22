Обвиняемую в шпионаже кандидата в депутаты Сейма Тухбатову объявили в розыск

Тухбатова не явилась в суд еще в начале апреля, причины ее неявки суду неизвестны.

Явившаяся на судебное заседание адвокат Елена Квятковская сообщила суду, что у нее с обвиняемой была договоренность о времени досудебного расследования, но обвиняемая не заключила соглашение о представительстве в судебном процессе. Связаться с Тухбатовой адвокату также не удалось. Сообщив это суду, адвокат покинула зал заседаний.

Прокурор Зане Лодзиня посчитала, что суд должен принять решение о принудительном приводе Тухбатовой и, очевидно, назначить государственного защитника. Прокурор также предложила принудительно доставить на судебное заседание одну из свидетельниц.

С учетом вышеупомянутого судья Илона Озолиня-Клявиня приняла решение, что к Тухбатовой должен быть применен принудительный привод на следующее судебное заседание, а значит, Государственная полиция попытается конвоировать ее от места жительства до здания суда. Кроме того, на следующее заседание будет приглашен обеспеченный государством адвокат. Решение о принудительном приводе свидетеля судья пока не приняла.