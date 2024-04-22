Обвиняемую в шпионаже кандидата в депутаты Сейма Тухбатову объявили в розыск

Рижский районный суд приостановил делопроизводство и объявил в розыск обвиняемую в шпионаже кандидата в депутаты 14-го Сейма от партии "Каждому и каждой" Ингу Тухбатову, выяснило агентство LETA в суде.
Тухбатова не явилась в суд еще в начале апреля, причины ее неявки суду неизвестны.
Явившаяся на судебное заседание адвокат Елена Квятковская сообщила суду, что у нее с обвиняемой была договоренность о времени досудебного расследования, но обвиняемая не заключила соглашение о представительстве в судебном процессе. Связаться с Тухбатовой адвокату также не удалось. Сообщив это суду, адвокат покинула зал заседаний.
Прокурор Зане Лодзиня посчитала, что суд должен принять решение о принудительном приводе Тухбатовой и, очевидно, назначить государственного защитника. Прокурор также предложила принудительно доставить на судебное заседание одну из свидетельниц.
С учетом вышеупомянутого судья Илона Озолиня-Клявиня приняла решение, что к Тухбатовой должен быть применен принудительный привод на следующее судебное заседание, а значит, Государственная полиция попытается конвоировать ее от места жительства до здания суда. Кроме того, на следующее заседание будет приглашен обеспеченный государством адвокат. Решение о принудительном приводе свидетеля судья пока не приняла.
Более подробных комментариев по деталям обвинения Лодзиня после заседания журналистам не предоставила, так как судебное разбирательство еще не начато и обвинение в суде еще не зачитано.
У прокурора тоже не было информации о причинах неявки обвиняемой, однако во время досудебного расследования обвиняемая была доступна.
В настоящее время мерой пресечения для Тухбатовой назначена явка в определенный срок в учреждение полиции. Законом в качестве самой суровой меры пресечения предусмотрено содержание под стражей, однако сейчас неизвестно, как будет действовать прокурор, если обвиняемая проигнорирует явку на следующее заседание.
Как сообщалось, Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.
Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет.
Однако агентство LETA выяснило, что уголовное дело Тухбатовой связано с делом, по которому оценивается деятельность преступной организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года осуществляла и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
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