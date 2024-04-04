Обвиняемая в шпионаже кандидат в депутаты Сейма не явилась в суд; ее местонахождение неизвестно

Более подробных комментариев по деталям обвинения Лодзиня после заседания журналистам не предоставила, так как судебное разбирательство еще не начато и обвинение в суде еще не зачитано.

У прокурора тоже не было информации о причинах неявки обвиняемой, однако во время досудебного расследования обвиняемая была доступна.

В настоящее время мерой пресечения для Тухбатовой назначена явка в определенный срок в учреждение полиции. Законом в качестве самой суровой меры пресечения предусмотрено содержание под стражей, однако сейчас неизвестно, как будет действовать прокурор, если обвиняемая проигнорирует явку на следующее заседание.

Как сообщалось, Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.

Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет.

Однако агентство LETA выяснило, что уголовное дело Тухбатовой связано с делом, по которому оценивается деятельность преступной организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года осуществляла и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.