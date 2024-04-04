Обвиняемая в шпионаже кандидат в депутаты Сейма не явилась в суд; ее местонахождение неизвестно

Рижский районный суд в четверг не стал рассматривать по существу уголовное дело, по которому в шпионаже в пользу России обвиняется кандидат в депутаты 14-го Сейма по списку партии "Каждому и каждой" Инга Тухбатова, сообщили агентству LETA в суде.
Тухбатова не явилась в суд, причины ее неявки суду неизвестны. Явившаяся на судебное заседание адвокат Елена Квятковская сообщила суду, что у нее с обвиняемой была договоренность о времени досудебного расследования, но обвиняемая не заключила соглашение о представительстве в судебном процессе. Связаться с Тухбатовой адвокату также не удалось. Сообщив это суду, адвокат покинула зал заседаний.
Прокурор Зане Лодзиня посчитала, что суд должен принять решение о принудительном приводе Тухбатовой и, очевидно, назначить государственного защитника. Прокурор также предложила принудительно доставить на судебное заседание одну из свидетельниц.
С учетом вышеупомянутого судья Илона Озолиня-Клявиня приняла решение, что к Тухбатовой должен быть применен принудительный привод на следующее судебное заседание, а значит, Государственная полиция попытается конвоировать ее от места жительства до здания суда. Кроме того, на следующее заседание будет приглашен обеспеченный государством адвокат. Решение о принудительном приводе свидетеля судья пока не приняла.
Следующее заседание суда назначено на 10:00 18 апреля, последующие - на 23 мая и 6 июня, а два заседания назначены на сентябрь.
Более подробных комментариев по деталям обвинения Лодзиня после заседания журналистам не предоставила, так как судебное разбирательство еще не начато и обвинение в суде еще не зачитано.
У прокурора тоже не было информации о причинах неявки обвиняемой, однако во время досудебного расследования обвиняемая была доступна.
В настоящее время мерой пресечения для Тухбатовой назначена явка в определенный срок в учреждение полиции. Законом в качестве самой суровой меры пресечения предусмотрено содержание под стражей, однако сейчас неизвестно, как будет действовать прокурор, если обвиняемая проигнорирует явку на следующее заседание.
Как сообщалось, Тухбатовой предъявлено обвинение в незаконном сборе информации и ее передаче российской разведке через другое лицо, сообщили агентству LETA в прокуратуре.
Тухбатова получала и передавала информацию о повседневных событиях в Латвии, а также об оборонной системе государства и безопасности в целом.
Более подробной информации о деле прокуратура не предоставляет.
Однако агентство LETA выяснило, что уголовное дело Тухбатовой связано с делом, по которому оценивается деятельность преступной организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года осуществляла и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
28 ноября 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики". В ходе расследования было установлено, что организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора информации с целью передачи российским спецслужбам.
На каналах, созданных преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
Прокуратура по делу "Антифашистов Прибалтики" предъявила обвинения шести жителям Латвии. Трое обвиняемых объявлены в розыск.
Кроме того, было принято решение о привлечении к уголовной ответственности за шпионаж еще двух человек. Как ранее сообщила VDD, это человек, который шпионил в пользу России, выполняя конкретные задания "Антифашистов Прибалтики", и водитель такси. Их дела были выделены в отдельное производство.
Тухбатова баллотировалась на выборах 2022 года по списку партии "Каждому и каждой", которую тогда возглавлял Алдис Гобземс. Согласно предоставленной ею информации, она проживала недалеко от Адажской военной базы.
В конце прошлого года уголовное дело Тухбатовой было передано в Рижский районный суд.
Уголовный закон за шпионаж предусматривает лишение свободы на срок от одного до десяти лет.
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