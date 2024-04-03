Кандидата в депутаты Сейма будут судить за шпионаж в пользу России

Женщина обвиняется в незаконном сборе и передаче российской разведке информации через другое лицо, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, она получала и передавала дальше сведения, касающиеся как повседневной жизни в Латвии, так и системы обороны Латвии и безопасности в целом.

Подробностей о содержании собранной информации прокуратура сейчас не предоставляет.

Однако агентство LETA выяснило, что уголовное дело Тухбатовой связано с делом, по которому оценивается деятельность преступной организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года осуществляла и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.

28 ноября 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики". В ходе расследования было установлено, что организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора информации с целью передачи российским спецслужбам.