Кандидата в депутаты Сейма будут судить за шпионаж в пользу России

Суд на этой неделе начнет рассматривать уголовное дело, по которому в шпионаже в пользу России обвиняется кандидат в депутаты 14-го Сейма Инга Тухбатова, выяснило агентство LETA.
Женщина обвиняется в незаконном сборе и передаче российской разведке информации через другое лицо, подтвердили агентству LETA в прокуратуре.
Согласно обвинению, она получала и передавала дальше сведения, касающиеся как повседневной жизни в Латвии, так и системы обороны Латвии и безопасности в целом.
Подробностей о содержании собранной информации прокуратура сейчас не предоставляет.
Однако агентство LETA выяснило, что уголовное дело Тухбатовой связано с делом, по которому оценивается деятельность преступной организации "Антифашисты Прибалтики", которая с ноября 2022 года осуществляла и координировала деятельность, направленную против национальной безопасности Латвии, используя специально созданные для этого группы в Telegram.
28 ноября 2022 года Служба государственной безопасности (VDD) возбудила уголовный процесс против "Антифашистов Прибалтики". В ходе расследования было установлено, что организация целенаправленно и систематически использовала каналы в Telegram для различных действий, направленных против интересов национальной безопасности Латвии, в том числе для незаконного сбора информации с целью передачи российским спецслужбам.
На каналах, созданных с преступной организацией, регулярно публиковались призывы к сбору информации о латвийских государственных служащих, сотрудниках органов государственного управления, государственной безопасности, должностных лицах вооруженных сил Латвии, гражданах Латвии, воюющих на стороне Украины, а также других физических и юридических лицах, выступающих против российской агрессии. Также на этих каналах регулярно выражалась поддержка России, публиковались призывы к незаконному участию в боевых действиях в Украине, сбору и передаче финансовых средств российским солдатам в Украине.
Прокуратура по делу "Антифашистов Прибалтики" предъявила обвинения шести жителям Латвии. Трое обвиняемых объявлены в розыск.
Кроме того, было принято решение о привлечении к уголовной ответственности за шпионаж еще двух человек. Как ранее сообщила VDD, это человек, который шпионил в пользу России, выполняя конкретные задания "Антифашистов Прибалтики", и водитель такси. Их дела были выделены в отдельное производство.
Тухбатова баллотировалась на выборах 2022 года по списку партии "Каждому и каждой", которую тогда возглавлял Алдис Гобземс. Согласно предоставленной ею информации, она проживала недалеко от Адажской военной базы.
В конце прошлого года уголовное дело Тухбатовой было передано в Рижский районный суд, и первое заседание состоится в четверг, 4 апреля, в 10:00.
Уголовный закон за шпионаж предусматривает лишение свободы на срок от одного до десяти лет.
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