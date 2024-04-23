Опубликована декларация президента

В конце прошлого года накопления первого лица государства в безналичной форме сократились до 94 341 евро. Это на 248 131 евро меньше, чем в 2022 году, когда накопления тогдашнего министра иностранных дел достигли 342 472 евро, свидетельствует его декларация за 2023 год.

Из всех накоплений 71 088 евро было на счету в Swedbank, а 1084 евро - в онлайн-банке Revolut. Еще 3883 евро составило накопление в Латвийской компании страхования жизни Swedbank Life Insurance SE, а 18 286 евро было в "Открытом пенсионном фонде Swedbank".

На конец 2021 года накопления Ринкевича составляли 448 576 евро, на конец 2020 года - 415 827 евро, на конец 2019 года - 385 833 евро, на конец 2018 года - 344 427 евро, на конец 2017 года - 310 102 евро, а на конец 2016 года - 279 327 евро.

В прошлом году Ринкевич получил зарплату от Канцелярии президента - 46 791 евро, от Госканцелярии - 59 085 евро, в процентах от Swedbank - 306 евро. Президент также получил компенсацию от латвийского филиала Compensa Vienna Insurance Group в размере 121 евро.

В 2023 году президент приобрел сберегательные облигации на сумму 299 700 евро. В декларации указано, что ему принадлежат две квартиры - одна в Риге, а вторая находится в Юрмале.

До того как стать президентом Латвии в 2023 году, Ринкевич был министром иностранных дел, вице-президентом Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и членом правления партии "Единство".

Долговых обязательств у Ринкевича в конце прошлого года не было.

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