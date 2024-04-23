В Добеле был жестоко избит известный музыкант: "Трусы напали сзади"

"У меня сломаны нога и нос, рассечен лоб, сильное сотрясение мозга и вывих шейных позвонков", - говорит музыкант о полученных травмах.

Всю прошлую неделю он провел в Травматологической и ортопедической больнице, а весь следующий месяц будет вынужден передвигаться на костылях.

Хоренс рассказал, что все произошло в Добеле, куда он отправился вместе с коллегой Кристапом Струбергсом.

"Вечером 12 апреля мы выступили в Austrumu Bārs в Добеле с регги, хип-хопом и танцами. Нас великолепно приняли, люди были рады. Все танцевали до пяти утра. После мероприятия мы с Кристапом отправились на местную заправку за горячими бутербродами. Уже заказали и ждали, когда на заправке появились не самые любезные ребята. Если не ошибаюсь, их было трое. Парни говорили на латышском языке.

Они грубо обращались к девушке, которая готовила бутерброды. "С*ка" - было самым мягким. Мы попросили их вести себя вежливо.

Кристапс ждал у прилавка, а я в зале смотрел, что еще купить. И тогда эти негодяи и трусы напали сзади. Я взял пакеты с картофельной соломкой и уже поворачивался, когда получил очень сильный удар по голове. После этого я оказался на полу, а Кристапс рядом. Я, видимо, на мгновение потерял сознание. Я сразу понял, что у меня сломан нос, потому что я лежал в море крови", - вспоминает этот опыт Хоренс.

"Я отменил несколько концертов, диджейских сетов, и меня не увидят ни на одном из выступлений OratoriO. У меня большая семья, о которой нужно заботиться, и 84-летняя мать..." - говорит Хоренс.

По факту случившегося Государственная полиция возбудила уголовный процесс, обстоятельства происшествия выясняются.

В Земгальском региональном управлении Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что 13 апреля на заправке в Добеле между несколькими людьми произошел конфликт, в ходе которого пострадал мужчина 1971 года рождения.

Больше - в номере журнала Privātā Dzīve от 23 апреля.

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