Литва передала Украине бронетранспортеры M577

Бронетранспортеры поступили на вооружение украинской армии в тот же день, сообщило министерство. При этом в сообщении ведомства не указано количество переданных боевых машин.

По данным Минобороны, в этом году Литва уже поставила в Украину 155-мм снаряды, бронемашины М577, противодронные системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, боеприпасы для противотанкового гранатомета Carl Gustaf, системы дистанционного подрыва RISE-1, генераторы, легкий штурмовик L-39ZA Albatros и другую помощь.

Всего Литва выделила на поддержку Украины более одного миллиарда евро, из них более 610 млн евро - военная помощь.

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