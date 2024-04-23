Правительство поддержало объединение двух краев в Латвии

Поправки еще предстоит принять Сейму.

"На личной встрече с жителями Варакляны и Мурмастиене я получила подтверждение того, что жители хотят, чтобы Вараклянский край был объединен с Мадонским краем. Это подтверждают и результаты публичного обсуждения. Поэтому мы подготовили такой законопроект для рассмотрения в правительстве, а затем для внесения в Сейм. Важны не только административные границы, но и взаимодействие с населением, негосударственными организациями, соседними самоуправлениями", - отметила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня.

Согласно закону об административных территориях и населенных пунктах, самоуправление Вараклянского края в консультативных целях должно было до 1 октября 2021 года провести публичное обсуждение вопроса об объединении Вараклянского края с прилегающими краями для достижения целей административно-территориальной реформы.

Результаты организованного опроса показали, что если в ходе административно-территориальной реформы будет принято решение об объединении Вараклянского края, абсолютное большинство населения хотело бы объединения с Мадонским краем.

Вараклянский край - единственное самоуправление, объединение которого с одним из соседних краев оставалось нерешенным вопросом.

Несмотря на то, что ответственное министерство планировало объединить Вараклянский край с Мадонским краем и такое желание в ряде опросов выразили также жители края, Сейм решил объединить его с Резекненским краем. Конституционный суд признал, что решение Сейма не соответствует основному закону страны, поэтому Кабинет министров подготовил для Сейма предложение об административной территории Вараклянского края.

Предполагается, что закон вступит в силу 30 июня этого года и будет регулировать работу самоуправлений Вараклянского и Мадонского краев до муниципальных выборов 2025 года, а также определит порядок проведения муниципальных выборов 2025 года в отношении административных территорий Вараклянского края и Мадонского края.

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