Попасться на рыболовный крючок - это уже само по себе скандал. Но когда это случается в ресторане высшего разряда, не так давно включенного в путеводитель Michelin, это совсем не хорошо. Что произошло на самом деле, как такое могло произойти и что говорит сам ресторан?
Аномально редкое происшествие. Пока я не слышал, чтобы что-то подобное происходило в Латвии или где-либо еще. Бывали случаи обнаружения дроби в утках или диких животных. Если на животное охотятся или ловят в дикой природе, существует минимальный риск того, что оно уже встречало человека. Но тут должны были совпасть какие-то ненормальные ретрограды.