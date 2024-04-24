Попасться на рыболовный крючок - это уже само по себе скандал. Но когда это случается в ресторане высшего разряда, не так давно включенного в путеводитель Michelin, это совсем не хорошо. Что произошло на самом деле, как такое могло произойти и что говорит сам ресторан?