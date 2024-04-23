KNAB начал проверку возможного незаконного использования IT-системы на съездах "Единства"

KNAB подтвердило агентству LETA, что 18 апреля в ответ на полученную информацию о возможном длительном бесплатном оказании неким предприятием услуг политической партии "Единство" бюро начало ведомственную проверку.

Согласно нормативному регулированию юридическим лицам запрещено каким-либо образом финансировать политические организации, в том числе безвозмездно оказывать им услуги. В случае совершения таких действий в понимании закона о финансировании политических организаций это считается незаконным финансированием политической организации, сообщили в бюро.

Дополнительно KNAB указало, что для начала уголовного процесса о возможном незаконном финансировании партии противозаконное пожертвование должно быть сделано в крупном размере, что составляет 50 минимальных месячных зарплат, или 35 000 евро.

В воскресенье, 21 апреля, программа Nekā personīga сообщила, что "Единство" уже восемь лет бесплатно использует на съездах разработанную компанией SOAAR IT-систему для выборов.

Премьер-министр в этой связи заявила, что у нее нет таких фактов, а указанная ситуация касается периода с 2011 года, когда она была членом другой политической силы - Партии реформ Затлерса.