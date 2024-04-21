Скандал с "Единством": партия восемь лет не платила за услуги электронного голосования

После заявлений бывшего руководителя офиса партии "Единство" Нормунда Орлеанса полтора месяца назад о возможной выплате зарплат в конвертах в партии ситуация не прояснилась. Руководство партии утверждает, что внутренние проверки были проведены и конверты с зарплатами не обнаружены. Однако Орлеанс продолжает стоять на своем, а также раскрыл новые факты, сообщает программа Nekā personīga.
В дискуссии на портале Delfi Орлеанс рассказал об угрозах предпринимателям. Nekā personīga уточнила, что речь идет о компании SOAAR, которая обязана обеспечивать электронный подсчет голосов на съездах "Единства".
6 августа 2011 года, за месяц до внеочередных выборов в 11-й Сейм, была основана партия "Единство". Она образовалась в результате слияния политических сил "Новое время", "Гражданский союз" и "Общество за другую политику".
На внеочередных парламентских выборах партия получила 20 мандатов и стала третьей по величине фракцией в Сейме. Через два месяца состоялся съезд партии, на котором были переизбраны лидер и органы управления. Оба события связывает один факт - для подсчета голосов использовалась система Balsis, которую предоставила компания SOAAR.
Компания SOAAR на протяжении восьми лет оказывала техническую поддержку в организации внутренних выборов партии "Единство". В общей сложности услуга обошлась компании более чем в 20 тысяч. Однако партия не заплатила за это ни цента.
Электронный подсчет голосов на выборах в Латвии стартовал в 2010 году. Во время выборов в 10-й Сейм он использовался экспериментально на пяти избирательных участках. "Единство" тоже хотело идти в ногу со временем и набирать голоса автоматически.
На съездах делегаты голосуют путем поднятия мандатов, их подсчет осуществляется на месте счетной комиссией. Голосование же за руководство партии происходит с помощью бюллетеней и урн для голосования. Именно подсчет этих голосов партия хотела ускорить и обратилась в SOAAR.
Член правления SOAAR Ренарс Каджулис рассказал программе, что партия обратилась с просьбой в 2011 году. "Затем начиная с 2011 года это проводилось практически каждый год до 2019 года. В 2020 году я отказался".
В 2011 году в компанию с просьбой предоставить услуги пришла представитель партии Санита Стелпе-Сеглиня.
"Но, как я понял, все было организовано по указанию Артиса Кампарса, потому что все вопросы согласовывались с ним, и меня тоже направляли к нему, как только возникал сложный вопрос", - говорит Каджулис.
SOAAR подсчитывала голоса с 2011 по 2019 год. Теперь выяснилось, что все эти годы партия получала услугу бесплатно. Каджулис просил оплатить хотя бы часть, но этого не произошло.
За организацию съездов и выборов отвечает генеральный секретарь партии. С момента основания "Единства" до января прошлого года эту должность занимал Артис Кампарс. Он всегда был в курсе событий в партии, присутствовал на многих важных процессах. Но сейчас он не может вспомнить, кто в партии подсчитывал голоса на выборах руководства. Бывший генсекретарь партии комментирует: "Я, наверное, видел этого человека, но у меня никогда не было с ним отношений".
На слова журналистов о том, что представитель SOAAR, по его словам, коммуницировал только с ним и Санитой Стелпе-Сеглиней, Кампарс поясняет: "Со мной очень, очень редко. Санита отвечала за ведение учета избирательного процесса и была руководителем избиркома, наверное, она точнее помнит эти вопросы".
Но замгенсека "Единства" Стелпе-Сеглиня отрицает свою причастность к запросу об услуге. "В 2011 году я не была в партийном офисе и не подсчитывала голоса на съезде - это можно проверить по протоколам съездов, где видна комиссия по подсчету голосов. Впервые в комиссии по подсчету голосов я участвовала в 2014 году".
Каджулис рассказывает о запрошенной услуге: "Нам нужно было подготовить предвыборные материалы, бюллетени, поехать на съезд, где проходило голосование, а затем обеспечить быстрый подсчет результатов в соответствии со стандартами там же на месте, чтобы все было быстро подсчитано и распечатаны протоколы". В подтверждение правдивости своих слов Каджулис приводит протокол выборов руководства "Единства".
На съезде 2011 года компания должна была подготовить бюллетени, протоколы результатов выборов, инструкции, предоставить компьютеры, сканеры, принтеры и дополнительные мониторы.
Кампарс объясняет это так: "Скорее всего, в начальный период, пока эта система находилась в тестовом периоде, у нас была договоренность о том, что ее опробуют в тестовом режиме. После этого, вероятнее всего, будут и выплаты. Я наизусть не помню так много выплат".
В 2011 году был подготовлен контракт на символическую сумму - 50 латов. Однако он не был подписан и оплата не поступила. В последующие годы о контрактах больше не упоминается.
В 2016 году Каджулис написал Кампарсу электронное письмо. За пять лет проведение выборов обошлось компании более чем в 16 тысяч. Ниже приводим выдержку из письма от 21 января 2016 года:
Привет, Артис!
В период 2011-2016 гг. мы выполнили следующие работы и услуги по заказу "Единства" со следующими затратами:
Обеспечение выборов на выезде на съездах и собраниях "Единства" в 2011-2016 гг., всего 12 мероприятий на общую сумму 16 200,47 евро без НДС. Отчет с дополнениями - в приложении. В рамках вышеизложенного в избирательной системе Balsis мы фактически разработали специальную версию избирательной системы для партии, которую технически поддерживаем все эти годы. […] Есть ли варианты оплатить хотя бы часть из этого? При необходимости мы можем более подробно обсудить каждый упомянутый вопрос при личной встрече.
Кампарс рассказал передаче, что в данный момент не помнит, о чем был разговор. "У меня тысячи, а не сотни электронных писем. Я не могу вспомнить, какое письмо я получил восемь лет назад".
Кампарс не ответил ни на одно электронное письмо Каджулиса. Все общение происходило только по телефону или очно. В электронном виде общалась лишь Стелпе-Сеглиня, но эти электронные письма касались технических деталей - списков кандидатов и изменений в них.
За 8 лет SOARR обеспечила 47 избирательных процедур на 13 мероприятиях "Единства" - 8 общих собраниях и 5 съездах рижских отделений. Бизнесмен подсчитал, что это обошлось ему примерно в 22 тысячи евро. По рыночной цене это составляет 45-60 тысяч.
Партия не показала эту услугу в своих отчетах, она не фигурирует ни как пожертвование, ни как услуга. В декларации партии пункт "расходы на организацию съезда" появляется только с 2014 года. К 2019 году на него было потрачено чуть более 50 000 евро (50 863).
Хотя Кампарс утверждает, что контракт уже заключен, доказать это никто не может. Для этого нужно провести поиск в архиве. Кто имеет доступ к архиву - никто не знает.
Партия знала об электронном подсчете голосов. На съезде 2014 года было снято видео, на котором политики "Единства" хвалят электронный подсчет голосов.
В 2020 году Каджулис отказался подсчитывать голоса "Единства". Вскоре после этого у него начались проблемы с правоохранительными органами. Он потерял контракты с ЦИК и теперь доказывает свою невиновность в 4 уголовных процессах.
Один из них KNAB передал в прокуратуру в марте. Следователи полагают, что компания совершила обман в крупном размере, в результате чего государству был причинен убыток в 56 тысяч евро.
"Единство" уже получило от KNAB штраф в размере почти 1000 евро за незарегистрированные выгоды, полученные от юридического лица, что запрещено законом. Услуги, оказываемые SOAAR, по закону также можно было бы считать пожертвованием, но партия это не указала. Ни Каджулис, ни совладелец SOAAR Леонард Сурвило в списке жертвователей партии не фигурируют.
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