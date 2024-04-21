Скандал с "Единством": партия восемь лет не платила за услуги электронного голосования

На съездах делегаты голосуют путем поднятия мандатов, их подсчет осуществляется на месте счетной комиссией. Голосование же за руководство партии происходит с помощью бюллетеней и урн для голосования. Именно подсчет этих голосов партия хотела ускорить и обратилась в SOAAR.

Член правления SOAAR Ренарс Каджулис рассказал программе, что партия обратилась с просьбой в 2011 году. "Затем начиная с 2011 года это проводилось практически каждый год до 2019 года. В 2020 году я отказался".

В 2011 году в компанию с просьбой предоставить услуги пришла представитель партии Санита Стелпе-Сеглиня.

"Но, как я понял, все было организовано по указанию Артиса Кампарса, потому что все вопросы согласовывались с ним, и меня тоже направляли к нему, как только возникал сложный вопрос", - говорит Каджулис.

SOAAR подсчитывала голоса с 2011 по 2019 год. Теперь выяснилось, что все эти годы партия получала услугу бесплатно. Каджулис просил оплатить хотя бы часть, но этого не произошло.