В РФ по подозрении в коррупции задержан замминистра обороны

Российский диктатор Владимир Путин был проинформирован о задержании высокопоставленного чиновника, что является редким явлением во время вторжения в Украину, сообщают российские государственные СМИ.

Согласно информации на сайте Минобороны России, Иванову 49 лет. С 1999 по 2012 год он работал в компаниях топливно-энергетического комплекса, а затем - в правительстве Московской области. С 2013 по 2016 год был генеральным директором компании "Оборонстрой", а в мае 2016 года был назначен заместителем министра обороны.

Иванов курирует вопросы обеспечения военнослужащих квартирами, строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, военной ипотеки. Он также занимался вопросами строительства главного храма Вооруженных Сил РФ. Замминистра обороны РФ попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и Канады.

В декабре 2022 года Фонд борьбы с коррупцией, учрежденный российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным, опубликовал исследование о семье Иванова. В нем говорилось, что Иванов и его жена Светлана потратили более миллиона евро на отдых, аренду вилл и яхт, украшения и одежду, а личные счета Светланы Ивановой оплатила компания, выполняющая строительные работы в оккупированном и уничтоженном РФ украинском городе Мариуполь.

Расследование запрещенного в России фонда также установило, что Иванов развелся с женой, чтобы она могла обойти санкции ЕС.

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