Видео ⟩ "Дашь телефон?" В Риге пьяный водитель начал заигрывать с полицейской

Темный автомобиль Volkswagen без номеров въехал на одну из заправок Московского форштадта. Рижская муниципальная полиция решила проверить автомобиль. Водитель принялся уверять, что выпил всего одну банку пива.

При проверке данных было установлено, что у мужчины нет водительских прав и автомобиль не прошел технический осмотр, а также не имеет обязательной страховки. После встречи с полицейскими мужчина принялся упрашивать полицейских "не губить ему жизнь" и убеждать, что он никогда в жизни не садился за руль пьяным.

После долгих причитаний и оправданий водитель принялся соблазнять женщину-полицейского.

"Ты такая красивая. (Полицейская: "Это не поможет".) Я знаю. Ты молодец, ты по жизни правильно поступаешь. Я тебе завидую. Ты красавица. (Полицейская: "Вот и Государственная полиция подъехала"). Ты действуешь по закону, я закон нарушил, и я раскаиваюсь. А можете [номер] телефона [дать]? Ну, пожалуйста!", - упрашивал полицейскую мужчина, пока не понял, что она замужем.

В крови нарушителя было констатировано 1,8 промилле алкоголя.

Видео: Сюжет передачи Degpunktā (на латышском языке)

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