Дама сердца Олега Филя "бодается" с подругой бывшего мужа

Продолжая перебранку, Елинска заявила Лапине, что она имеет полное право написать бывшему мужу, что устала, и попросить помочь с общими детьми, но это ничего не значит.

Елинска посоветовала подруге бывшего мужа "не забывать, кто она" и "знать свое место", а также потребовала удалить номер Олега Филя, поскольку "таких" номеров не должно быть в ее телефоне.

Журнал Kas Jauns связался с обеими дамами. Лапиня сообщила, что "на данный момент она не настроена обсуждать с широкой общественностью эту тему и давать развернутые комментарии о пятилетнем преследовании со стороны Кристине Елинской".

Елинска, в свою очередь, выразила недоумение по поводу того, почему средства массовой информации не интересуются ее праздником урожая и множеством других проектов, включая благотворительность, а также тем фактом, что она воспитывает двоих детей, один из которых - от ее бывшего мужа. Но их интересует, "что сказала Кристине Лапиня - домохозяйка из Марупе". Елинска выразила мнение, что "два человека хотят сделать себе имя за ее счет и облить дерьмом перед всей Латвией, что, кажется, им удалось".

Больше читайте в номере Kas Jauns от 23 апреля.

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