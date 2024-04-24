Дама сердца Олега Филя "бодается" с подругой бывшего мужа

Любимая женщина миллионера Олега Филя Кристине Елинска снова в центре скандала. Нынешняя спутница жизни ее бывшего мужа обвиняет Елинскую во вмешательстве в их жизнь, пишет Kas Jauns.
Несколько лет назад, когда стало известно, что у Елинской отношения с Олегом Филем, ее муж Каспар не чурался публично осуждать поведение матери своих детей и говорил, что поход "налево" с Олегом - далеко не единственный в их браке.
Теперь новая спутница жизни бывшего мужа Елинской - Кристина Лапиня вызвала шум, обнародовала в своем профиле в Instagram, каким было общение между двумя дамами в последние годы.
Как пишет Kas Jauns, Елинска высмеяла поездку Кристины Лапини и Каспара в Париж - язвительные высказывания Елинской опубликовала сама Лапиня.
Лапиня обвиняет Елинскую во вмешательстве в их жизнь. Она утверждает, что Елинска звонила бывшему мужу Каспару и жаловалась, что чувствует себя одинокой, интересовалась, чем он занимается.
Каспар посоветовал экс-супруге обратиться с этими проблемами к Олегу. Нынешнюю спутницу Каспара такие разговоры тоже раздражают, поэтому она написала Олегу Филю и предложила чаще ласкать свою женщину, чтобы ей не приходилось лишний раз звонить Каспару.
Через несколько дней последовал ответ Елинской - она отправила Лапине аудиосообщение с просьбой не писать о своих страданиях Олегу и не лезть в их жизнь, а лучше сосредоточиться на смене памперсов детям.
Продолжая перебранку, Елинска заявила Лапине, что она имеет полное право написать бывшему мужу, что устала, и попросить помочь с общими детьми, но это ничего не значит.
Елинска посоветовала подруге бывшего мужа "не забывать, кто она" и "знать свое место", а также потребовала удалить номер Олега Филя, поскольку "таких" номеров не должно быть в ее телефоне.
Журнал Kas Jauns связался с обеими дамами. Лапиня сообщила, что "на данный момент она не настроена обсуждать с широкой общественностью эту тему и давать развернутые комментарии о пятилетнем преследовании со стороны Кристине Елинской".
Елинска, в свою очередь, выразила недоумение по поводу того, почему средства массовой информации не интересуются ее праздником урожая и множеством других проектов, включая благотворительность, а также тем фактом, что она воспитывает двоих детей, один из которых - от ее бывшего мужа. Но их интересует, "что сказала Кристине Лапиня - домохозяйка из Марупе". Елинска выразила мнение, что "два человека хотят сделать себе имя за ее счет и облить дерьмом перед всей Латвией, что, кажется, им удалось".
Больше читайте в номере Kas Jauns от 23 апреля.
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