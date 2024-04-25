"Клонированный" BMW, замеченный в Таллинне, был угнан в Финляндии

Живущий в Таллинне Ристо, владелец серого плагин-гибрида BMW 530e, столкнулся со странной ситуацией в конце прошлого года, когда мать его подруги заметила на дороге автомобиль той же марки, того же цвета и с тем же регистрационным номером.

14 ноября около пяти вечера она ехала на машине в сторону Ыйсмяэ и остановилась на красный свет на перекрестке Таммсааре-теэ и Кадака-теэ. И вдруг увидела стоящую справа хорошо знакомую ей машину (она неоднократно одалживала ее у Ристо). Но что-то в этой машине все же показалось ей другим. Когда она в последний раз брала ее у Ристо, все стекла были без тонировки, теперь же и заднее стекло, и стекла задних дверей BMW были затонированы.