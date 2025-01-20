В Олайне микроавтобус попал в ДТП. Среди пострадавших двое детей

Около 7:50 в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Земгалес в Олайне, где столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz и легковой автомобиль BMW.

Три находившихся в микроавтобусе человека получили травмы и были доставлены в больницу.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) отметили, что медики NMPD оказали помощь трем пострадавшим, которые в удовлетворительном состоянии были доставлены в медицинское учреждение. Среди пострадавших оказались двое несовершеннолетних, помощь на месте происшествия обеспечили две бригады NMPD.

Полиция начала по факту аварии административный процесс.

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