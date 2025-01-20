Днем в понедельник, 20 января, в рижском районе Пурвциемс, произошла авария с участием двух автомобилей, что на некоторое время затруднило движение. Возможно, один из водителей не успел вовремя заметить сигнал светофора и пересек перекресток, когда это уже было запрещено, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ На перекрестке в Пурвциемсе столкнулись BMW и Audi
Автомобили столкнулись в районе перекрестка улиц Стирну и Дзелзавас. Вскоре на месте происшествия приехала Служба неотложной медицинской помощи (NMPD), но помощь обоим участникам аварии не потребовалась.
"Одна машина ехала по улице Стирну со стороны Lidl в сторону Neste. Другая - от торгового центра "Минск" к "Дому мебели". Они столкнулись перпендикулярно, прямо друг в друга. Я не видела следов торможения, казалось, что они вообще не заметили друг друга. Также я не заметила красный сигнал светофора. Но точно могу сказать, что у одного был красный", - рассказала очевидец.
Хотя визуально кажется, что передняя часть машины повреждена (трещина на лобовом стекле и выбитая фара), Александр решил, что он самостоятельно доставит машину в ближайший автосервис.
"Я не знаю, какое решение будет, но попробую - может, докачусь до сервиса. Надо что-то привязать, и, может быть, потихоньку смогу доехать", - заявил Александр.
Государственная полиция рассмотрит записи с видеорегистратора и, с помощью очевидцев, установит, кто из водителей стал причиной столкновения.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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