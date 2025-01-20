Под Валмиерой мужчина украл с автозаправки 993 литра дизельного топлива

В пятницу, 17 января, в 12:15 в Коценской волости Валмиерского края на одной из автозаправок мужчина залил в автомобиль 992,97 литра дизельного топлива и, не заплатив за него, уехал, причинив автозаправке материальный ущерб на сумму 1632,44 евро.

Как сообщила Васкане, по факту произошедшего начат уголовный процесс, в ходе которого выяснилось, что ранее в Валмиере на ул. Юмарас этот мужчина украл номерные знаки другой машины и установил их на свой автомобиль. Мужчина задержан, следствие продолжается.

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