Беларусь распространила дезинформацию об "атаке беспилотников" Литвы на Минск

Беларусь сделала такое заявление в тот момент, когда Литва и Польша вместе с союзниками по НАТО участвуют в военных учениях, в которых отрабатываются сценарии обороны Сувалкского коридора.

RUS TVNET уже писал, что Служба государственной безопасности Латвии (VDD) призывает жителей Латвии не ездить в Россию и Беларусь и напоминает о высоких рисках вербовки и разведки на территории этих стран, сообщили в службе.

Россия продолжает войну, которую она начала в Украине, совершая там серьезные военные преступления и угрожая безопасности всей Европы.

В этих условиях риски для государственной безопасности Латвии не уменьшились. Страна-агрессор Россия и ее ближайший союзник Беларусь демонстрируют свои усилия по осуществлению различных гибридных атак против нашей страны, включая организацию вредоносных действий против различных объектов в Латвии.

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