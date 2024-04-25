Беларусь распространила дезинформацию об "атаке беспилотников" Литвы на Минск

Председатель КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство и другие структуры якобы предотвратили удары беспилотниками по Минску с территории Литвы. Власти Литвы опровергли эти заявления и назвали их "дезинформацией", сообщает Русская служба BBC.
"Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах. Работу по этому направлению продолжаем, детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным", - заявил Тертель.
Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас сказал, что подобные заявления стоит рассматривать, как "постоянную враждебную провокацию и информационную атаку на Литву, не имеющую ничего общего с реальностью".
Вильмантас Виткаускас добавил, что такие заявления адресованы внутренней аудитории.
Он также напомнил, что граждане Литвы, въезжающие в Беларусь, сталкиваются с растущим давлением со стороны местных служб безопасности, и настоятельно рекомендовал гражданам воздержаться от любых поездок в Беларусь.
"Это дезинформация. В принципе, в этом нет ничего нового. Конечно, это первый случай такого запугивания. Литовское государство не осуществляет никаких враждебных действий против других стран", - заявил BNS представитель отдела стратегической коммуникации литовской армии майор Гинтаутас Цюнис.
Беларусь сделала такое заявление в тот момент, когда Литва и Польша вместе с союзниками по НАТО участвуют в военных учениях, в которых отрабатываются сценарии обороны Сувалкского коридора.
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