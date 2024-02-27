VDD: Каждый человек, въезжая в Россию или Беларусь, подвергает себя высоким рискам

Россия ищет различные возможности преследования лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России в Украине, и один из таких способов - использование юридических инструментов в интересах России, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD), комментируя сообщения о том, что Россия объявила в розыск политиков иностранных парламентов и правительств, в том числе латвийских.
Учитывая геополитические условия, возможности сотрудников спецслужб России и Беларуси действовать на территории Латвии ограничены.
В то же время при въезде на территорию России или Беларуси, а также стран, имеющих с ними тесные отношения и правовое сотрудничество, латвийцы подвергают себя высокому риску преследования со стороны российских правоохранительных органов или спецслужб, отметили в VDD.
При поездке в эти страны высоким разведывательным и вербовочным рискам подвергает себя любой человек вне зависимости от рода занятий, отметили в службе.
VDD вновь призывает жителей Латвии, особенно государственных и муниципальных должностных лиц, воздержаться от поездок в Россию, Беларусь, страны СНГ, а также другие страны, у которых сохранились дружественные отношения с Россией.
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