VDD: Каждый человек, въезжая в Россию или Беларусь, подвергает себя высоким рискам

Россия ищет различные возможности преследования лиц, которые в своей политической и общественной деятельности активно выступают против войны России в Украине, и один из таких способов - использование юридических инструментов в интересах России, заявили агентству LETA в Службе государственной безопасности (VDD), комментируя сообщения о том, что Россия объявила в розыск политиков иностранных парламентов и правительств, в том числе латвийских.