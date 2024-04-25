Папа Римский обратился к Путину

В интервью для CBS News понтифика спросили, есть ли у него послание российскому диктатору Владимиру Путину.

Он ответил, что мир путем переговоров "лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста, страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоры. Ищите мир", - сказал Папа.

Он подчеркнул, что вторжение России в Украину имело разрушительные последствия для украинских детей.

"Эти дети не знают, как улыбаться. Я говорю им что-то, но они забыли, как улыбаться. А это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно", - указал Франциск.

В конце марта Папа Франциск неоднократно призывал к переговорам о прекращении войн в Украине и в секторе Газа.

Ранее Папа Римский Франциск подвергался критике за слова, что власти Украины должны проявить мужество вступить с Россией в переговоры о прекращении войны, чтобы избежать больших жертв.

Папа римский Франциск призвал Украину иметь мужество поднять "белый флаг" и вступить в переговоры о прекращении войны с Россией. В интервью швейцарской телекомпании RSI, которое он дал в феврале и отрывок из которого опубликован в субботу, 9 марта, он заявил, что считает сильнее всех того, "кто смотрит на ситуацию, думает о народе, имеет мужество поднять белый флаг и вести переговоры".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!