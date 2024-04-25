Власти Швеции поручили вооруженным силам подготовиться к военному присутствию в Латвии

По словам Кристерссона, в беседе с премьер-министром Латвии речь шла о сотрудничестве в Скандинавском и Балтийском регионе, Европейском союзе и НАТО. Кристерссон поблагодарил Латвию за поддержку вступления Швеции в НАТО. Они также обсудили общие проблемы безопасности, отметив потенциал для расширения экономического сотрудничества между Латвией и Швецией.

Премьер-министр Швеции напомнил, что он активно занимался политикой в 1980-х годах, когда солидарность с "храбрыми борцами за свободу" в Латвии и других странах Балтии была важной частью политической идентичности Швеции того времени. Он подчеркнул, что восстановление дипломатических отношений между Латвией и Швецией после распада Советского Союза было важным приоритетом.

"Швеция была одной из первых стран, установивших дипломатическое присутствие в странах Балтии, демонстрируя нашу приверженность свободе на берегах Балтийского моря. Сегодня мы продолжаем укреплять двусторонние отношения между Латвией и Швецией", - сказал Кристерссон.