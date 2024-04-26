Оправдают ли истребители F‑16 ожидания Украины? Мнения экспертов

Какую роль может сыграть контроль воздушного пространства, особенно учитывая, что в этом году ожидается начало ограниченных поставок западных истребителей F-16 Fighting Falcon? Хотя истребители F-16 вряд ли обеспечат Украине превосходство в воздухе над российскими захватчиками, эти самолеты дадут Киеву значительное преимущество, об этом пишет TV3 Ziņas.
Передача Украине F-16 вряд ли окажет существенное влияние на воздушные бои над Украиной и, в конечном счете, на ход войны. Несмотря на интенсивную летную подготовку в странах НАТО, украинские пилоты относительно неопытны в обращении с этим самолетом, и, несмотря на их патриотический пыл, отсутствие налета часов и боевого опыта работы с четвертым поколением F-16 может дорого обойтись.
Валерий Залужный, бывший украинский генерал, заявил в ноябре прошлого года, что F-16 будут "менее полезны" сейчас, чем год назад, потому что у России было время улучшить свою противовоздушную оборону.
- Поскольку российские самолеты имеют более мощные радары и более совершенные ракеты, чем украинские ВВС, они имеют преимущество в воздушном бою на дальних дистанциях.
- Российская авиация может стрелять ракетами "воздух-воздух" большой дальности и атаковать цели вблизи линии фронта на расстоянии, не позволяющем украинским истребителям их перехватить.
- Все более мощная сеть противовоздушной обороны Украины, подкрепленная западными системами, такими как IRIS-T, NASAMS и PATRIOT, снизила эффективность российских ракетных ударов большой дальности.
- F-16 обеспечит большую защиту, поскольку радары и ракеты истребителей позволят им преследовать противника на больших расстояниях.
В начале войны украинские ПВО сбили множество российских самолетов во время интенсивных воздушных налетов на территорию Украины. Через несколько месяцев российские ВВС прекратили полеты в воздушном пространстве Украины и стали использовать для ударов оружие дальнего радиуса действия, такое как крылатые и баллистические ракеты.
Затем Украина добавила дополнительные уровни защиты с помощью систем, поставленных Западом, включая батареи Patriot, которые доказали свою эффективность в уничтожении даже баллистических ракет воздушного базирования. Украина также использует истребители, в основном МиГ-29, чтобы сбивать крылатые ракеты и беспилотники.
Создание воздушного пространства, слишком опасного для полетов в нем противника, является неотъемлемой частью современных военных операций. В первые недели войны Россия осуществляла интенсивные воздушные удары, но понесла значительные потери, что заставило ее прекратить рисковать авиацией в таких миссиях.
Западные военные эксперты утверждают, что передача F-16 в состав украинского сил кардинально не изменит ход войны. Обучение пилотов и экипажей требует времени, ракеты "земля-воздух" остаются серьезной угрозой, а самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и импровизированных взлетно-посадочных полосах Украины.
Но они являются улучшением по сравнению с ближайшим аналогом, который есть у Украины - советскими МиГ-29 - и в долгосрочной перспективе помогут Киеву интегрироваться с западными военными союзниками и избавиться от зависимости от устаревшей техники российского производства.
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