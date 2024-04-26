Оправдают ли истребители F‑16 ожидания Украины? Мнения экспертов

В начале войны украинские ПВО сбили множество российских самолетов во время интенсивных воздушных налетов на территорию Украины. Через несколько месяцев российские ВВС прекратили полеты в воздушном пространстве Украины и стали использовать для ударов оружие дальнего радиуса действия, такое как крылатые и баллистические ракеты.

Затем Украина добавила дополнительные уровни защиты с помощью систем, поставленных Западом, включая батареи Patriot, которые доказали свою эффективность в уничтожении даже баллистических ракет воздушного базирования. Украина также использует истребители, в основном МиГ-29, чтобы сбивать крылатые ракеты и беспилотники.

Создание воздушного пространства, слишком опасного для полетов в нем противника, является неотъемлемой частью современных военных операций. В первые недели войны Россия осуществляла интенсивные воздушные удары, но понесла значительные потери, что заставило ее прекратить рисковать авиацией в таких миссиях.

Западные военные эксперты утверждают, что передача F-16 в состав украинского сил кардинально не изменит ход войны. Обучение пилотов и экипажей требует времени, ракеты "земля-воздух" остаются серьезной угрозой, а самолеты не предназначены для использования на поврежденных, а иногда и импровизированных взлетно-посадочных полосах Украины.

Но они являются улучшением по сравнению с ближайшим аналогом, который есть у Украины - советскими МиГ-29 - и в долгосрочной перспективе помогут Киеву интегрироваться с западными военными союзниками и избавиться от зависимости от устаревшей техники российского производства.

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