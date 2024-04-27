Декларация: доход Лембергса в прошлом году превысил 125 тысяч евро

Между тем Лембергс тогда пояснил, что не согласен с этими записями в регистре и подал в суд.

"Ну, если надо декларировать, то надо декларировать. Я задекларировал. Есть ячейка, (..) там есть сумма, стоимость, которую нужно указать. Откуда я знаю? У меня есть нет информации, какая сумма. И я сказал: не заполняем, поскольку мы этого не знаем. Ну и ввели 0,01 евро", - заявил тогда Лембергс. Он добавил, что в неопубликованной части декларации он описал, как развивалась эта ситуация.