Декларация: доход Лембергса в прошлом году превысил 125 тысяч евро

Доход депутата Вентспилсской думы Айвару Лембергсу ("Для Латвии и Вентспилса") в прошлом году достиг 125 362 евро, что на 9 305 евро больше, чем годом ранее, согласно его официальной декларации за 2023 год.
В прошлом году Лембергс заработал в муниципалитете, где он возглавляет комиссию по социальным вопросам и является членом еще двух комиссий, 32 198 евро, что на 1 860 евро меньше, чем в 2022 году.
Пенсия Лембергса в прошлом году выросла на 2307 евро, достигнув 84 306 евро. Государственное агентство социального страхования выплатило ему пособие в размере 4967 евро. Он также задекларировал доход от экономической деятельности в размере 3891 евро.
В декларации Лембергс указал, что является членом правления партии "Для Латвии и Вентспилса" и членом Агентства развития Вентспилса, Латвийской ассоциации транзитного бизнеса.
Ему принадлежат земля и здания в Риге, три земельных участка в Пузеской волости и два земельных участка в Угальской волости, квартира и недвижимость в Вентспилсе, а также земля и постройки в Пузеской волости.
Согласно декларации, Лембергсу принадлежат акции AS Latvijas Krājbanka номинальной стоимостью 8450 евро и одна акция AS Ventbunkers номинальной стоимостью 142 евро, а также 799,32 приватизационных сертификатов.
Депутат задекларировал 577 225 евро и 30 487 долларов США (около 27 766 евро) в AS Swedbank как безналичные сбережения. Лембергс заявил, что накопил 135 000 евро наличными.
Ему принадлежат грузовой фургон VW Caddy 1999 года выпуска, автомобиль Opel Tigra 1997 года выпуска, прицеп MAZ 81144, моторная лодка Sea Doo 205 Utopia и прицеп для перевозки лодок и шесть лодок. Лембергс пользуется автомобилем Porsche Cayenne 2015 года выпуска и Toyota Hilux 2007 года выпуска.
К задекларированным Лембергсом за несколько лет долгам в этом году добавились дополнительные долги на сумму 73 000 евро.
Он по-прежнему должен 3,5 миллиона долларов (3 187 613 евро) одному кредитору, 1 769 303 доллара (1 611 387 евро) другому и 10 798 835 евро третьему.
"О своих долгах хочу сообщить, что это мои долги не перед каким-либо банком или кредитным учреждением, а перед моими детьми", - заявил ранее Лембергс агентству LETA, комментируя значительные долги.
С другой стороны, он сам одолжил 232 412 евро.
Декларация содержит 11 граф с надписью "Права истинного бенефициара", а стоимость, указанная напротив каждой, составляет один цент. Из публичной части декларации невозможно понять, на какие компании распространяются эти права. Правда, за год их количество сократилось на три.
Весной 2020 года программа Латвийского телевидения (LTV) De facto сообщила, что Лембергс впервые задекларировал права бенефициара в декларации чиновника за 2019 год.
В то время декларация изначально имела восемь равных граф с надписью "Права истинного бенефициара", а стоимость, указанная напротив каждой, составляла один цент.
Как отмечает LTV, ранее Лембергс высказывал возражения против Регистра предприятий за то, что он был ложно зарегистрирован в качестве истинного владельца нескольких юридических лиц.
Регистр предприятий указал Лембергса в качестве истинного бенефициара, например, в связанных с транзитным бизнесом компаниях Ventbunkers, Kālija parks и Ventspils tirdzniecības osta, а также SIA Inter-Rīga un SIA PMT Balticum.
Между тем Лембергс тогда пояснил, что не согласен с этими записями в регистре и подал в суд.
Лембергс записал себя в декларации чиновника истинным бенефициаром, поскольку получил от VID разъяснение, что декларировать следует то, что записано в Регистре предприятий.
"Ну, если надо декларировать, то надо декларировать. Я задекларировал. Есть ячейка, (..) там есть сумма, стоимость, которую нужно указать. Откуда я знаю? У меня есть нет информации, какая сумма. И я сказал: не заполняем, поскольку мы этого не знаем. Ну и ввели 0,01 евро", - заявил тогда Лембергс. Он добавил, что в неопубликованной части декларации он описал, как развивалась эта ситуация.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!