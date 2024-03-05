Посол США: cанкции против Лембергса говорят сами за себя

Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, осужденный за тяжкие преступления, является единственным латвийцем, против которого США ввели санкции по закону Магнитского.
"Было бы жаль, если бы Латвия вернулась в прежние времена, когда олигархи доминировали в экономике и пытались удержать Латвию в подчинении Москве, препятствуя реформам, например, в энергетическом секторе, хотя они крайне необходимы для укрепления государственной безопасности Латвии. Именно поэтому на него распространяются санкции", - об этом в интервью TVNET+ заявил посол США в Латвии Кристофер Робинсон, подчеркнув, что санкции, введенные в отношении Лембергса, останутся в силе.