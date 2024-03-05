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Посол США: cанкции против Лембергса говорят сами за себя

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Бывший мэр Вентспилса Айвар Лембергс, осужденный за тяжкие преступления, является единственным латвийцем, против которого США ввели санкции по закону Магнитского.

"Было бы жаль, если бы Латвия вернулась в прежние времена, когда олигархи доминировали в экономике и пытались удержать Латвию в подчинении Москве, препятствуя реформам, например, в энергетическом секторе, хотя они крайне необходимы для укрепления государственной безопасности Латвии. Именно поэтому на него распространяются санкции", - об этом в интервью TVNET+ заявил посол США в Латвии Кристофер Робинсон, подчеркнув, что санкции, введенные в отношении Лембергса, останутся в силе.

Видео: Интервью с послом США в Латвии (на английском языке)

Лембергс был включен в санкционный список США в декабре 2019 года.

В 2021 году Рижский окружной суд признал Лембергса виновным по 19 обвинениям, в том числе во взяточничестве, подделке документов, отмывании денег, служебном подлоге, несанкционированном участии в сделках с имуществом, а также предоставлении ложных сведений в декларациях. В прошлом году апелляционная инстанция признала Лембергса виновным в серии эпизодов коррупционных преступлений, но сократила срок тюремного заключения на год - с пяти до четырех лет лишения свободы.

"[Закон Магнитского] - это уникальный инструмент, который используется для привлечения к санкциям лиц, причастных к коррупции в госсекторе. Поэтому я еще до этого сравнил сегодняшнюю Латвию с той, какой она была в 2018 году, насколько огромен прогресс и какие жертвы принесли латвийцы, чтобы попасть туда, где вы сейчас находитесь", - сказал посол в интервью.

"Он-единственный гражданин Латвии, на которого распространяются санкции на основании закона Магнитского, и я надеюсь, что это послужит мощным символом всего, что Латвия сделала в борьбе с коррупцией и привлечении к ответственности государственных чиновников", - отметил Кристофер Робинсон.

"Было бы жаль, если бы Латвия ослабла в любой из этих областей и вернулась к старому. Я не думаю, что это в интересах Латвии. США как друг, союзник и партнер Латвии призвали бы не возвращаться к старому. Я думаю, что наши санкции Магнитского против Лембергса говорят сами за себя", - сказал Робинсон.

Он также ответил на вопрос о другом человеке, попавшем под санкции в Латвии - российском олигархе Петре Авене, который имеет латвийское гражданство.

"Санкции США против Петра Авена были введены из-за его роли в российском финансовом секторе, - объяснил посол. - Это наш сигнал всем российским олигархам, что между США и Россией больше не будет "бизнеса как обычно".

Что, если вы каким-либо образом поддержите режим и его агрессивную войну, будут последствия. Санкции против Петра Авена говорят сами за себя.

Что решит сделать Латвия... Я видел дискуссии о его нахождении в Латвии. Латвия должна принимать решение исходя из латвийского законодательства, и я не могу ничего об этом сказать".

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