Посол США: cанкции против Лембергса говорят сами за себя

"Было бы жаль, если бы Латвия ослабла в любой из этих областей и вернулась к старому. Я не думаю, что это в интересах Латвии. США как друг, союзник и партнер Латвии призвали бы не возвращаться к старому. Я думаю, что наши санкции Магнитского против Лембергса говорят сами за себя", - сказал Робинсон.

Он также ответил на вопрос о другом человеке, попавшем под санкции в Латвии - российском олигархе Петре Авене, который имеет латвийское гражданство.

"Санкции США против Петра Авена были введены из-за его роли в российском финансовом секторе, - объяснил посол. - Это наш сигнал всем российским олигархам, что между США и Россией больше не будет "бизнеса как обычно".

Что, если вы каким-либо образом поддержите режим и его агрессивную войну, будут последствия. Санкции против Петра Авена говорят сами за себя.

Что решит сделать Латвия... Я видел дискуссии о его нахождении в Латвии. Латвия должна принимать решение исходя из латвийского законодательства, и я не могу ничего об этом сказать".

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